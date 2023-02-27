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Karabük'ten odun yüklü 20 vagon deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından depremzedelerin yakacak ihtiyacını karşılamak için toplanan odunlar, Karabük'ten trenle bölgeye gönderilmeye başlandı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 23:09
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Karabük'ten odun yüklü 20 vagon deprem bölgesine gönderildi

Karabük'ten odun yüklü 20 vagon deprem bölgesine gönderildi
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(İHA) - Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde merkez ve ilçelerden toplanan bin 467 ster odun, kent merkezindeki tren istasyonuna getirilerek depolandı. İş makineleri aracılığıyla doldurulan vagonlardan 20'si demir yoluyla deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Vali Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada Karabüklüler olarak şu ana kadar deprem bölgesine 286 tır ayni yardım gönderdiklerini belirterek, "Şu ana kadar binlerce ster odun göndermiştik. Odunlar hazırlanırken Orman Bölge Müdürlüğü ve işletmelerimizdeki stoklar kullanıldı, sahadan da toplandı. Bazı ilçelerimizde vatandaşlarımız hem odun hem kömür yardımı yaptı. 45 vagonda bin 467 ster yakacak odun mevcut. Bugün 20 vagonunu gönderiyoruz. Yarın da 25 vagonunu göndereceğiz. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine de 203 metreküp tomruk gönderiyoruz. Şu ana kadar toplam 4 bin 394 ster yakacak odun deprem bölgemize depremzede kardeşlerimizin kullanımı için gönderildi" dedi.

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