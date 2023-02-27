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Babacan'dan Erdoğan'a helallik tepkisi. Sorumluluktan kaçamazsın!

DEVA Partisi lideri Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, deprem felaketinin ilk günlerinde bölgeye yardım götürülmediği için Adıyaman'dan helallik istemesine sert yanıt verdi...

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 22:21
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Ali Babacan'dan Erdoğan’a helallik tepkisi

Babacan'dan Erdoğan'a helallik tepkisi. Sorumluluktan kaçamazsın!
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, deprem felaketinin ilk günlerinde bölgeye yardım götürülmediği için Adıyaman'dan helallik istemesine "Sayın Erdoğan, helalliği kalanlardan değil ihmaliniz yüzünden vefat edenlerden istemeniz gerekiyor. Sadece helallik isteyip sorumluluktan da kaçamazsınız. İlk 48 saatteki gecikmeler nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, deprem felaketinin ilk günlerinde bölgeye yardım götürülmediği için helallik istedi. Cumhurbaşkanı, "Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum" diye konuştu.

Erdoğan 'İstediğimiz çalışmayı yürütemedik' diyerek helallik istedi

"SADECE HELALLİK İSTEYİP SORUMLULUKTAN KAÇAMAZSINIZ"

Erdoğan'ın gündem olan açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sayın Erdoğan, helalliği kalanlardan değil ihmaliniz yüzünden vefat edenlerden istemeniz gerekiyor. Sadece helallik isteyip sorumluluktan da kaçamazsınız. İlk 48 saatteki gecikmeler nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?" ifadelerini kullandı.

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