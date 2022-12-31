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EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak

2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolunu açan EYT’de ortaya çıkan bir detaya göre hükümlüler de bu haktan yararlanıp emekli olabilecek.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 18:00
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Hükümlülerin de EYT kapsamında emekli olabileceği ortaya çıktı

EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT ile ilgili açıklaması sonrası detaylar netleşti. Erdoğan’ın açıklamalarıyla 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hakkı elde ederken çalışmaya devam eden EYT’lilere sigorta prim teşviki verileceğini de açıkladı.

Düzenlemeyle Eylül 1999 öncesi sigorta girişi yapılan, yıl ve prim şartını tamamlayan ancak yaş engeline takılanlara emeklilik hakkı tanınırken hükümlülerin de bu kapsamda emekli olabileceği ortaya çıktı.

“HÜKÜMLÜ GÜNLERİMİ BORÇLANABİLECEĞİM”
1999 Eylül ayı öncesi sigorta girişi yapılan ve hüküm giyen vatandaşlar hali hazırda cezaevine giren ve tutuklanan kişilere tanınan geriye dönük SGK borçlanması kapsamında başvuruda bulunmaları halinde emekli olabilecek. Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuyla ilgili açıklamada bulunan bir hükümlü, “Pandemi nedeniyle dışarıdayım. 1996’da ilk sigorta girişim var. Toplam 783 gün prim eksiğim bulunmaktaydı. Bunun 540 gününü 18 ay askerliğime saydırıp borçlandım. Geri kalan 243 gün ise SGK ile görüştüm ve 5000 günün tamamlayamamam nedeniyle hükümlü kaldığım günleri borçlanabileceğini öğrendim. Bu borçlanma kapsamında eksik günlerimi ödeyip EYT kapsamında emekli olabileceğim” dedi.

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Vatan
31.12.2022 02:14
Hükümlüler kanuni olarak borclanamaz,o zaman günü eksik olan herkese bu hakkı verin  
 
EYT mağduru
31.12.2022 01:03
SSK önce doğum yapacagmıza hüküm giyip ceza evinde kalsaydık daha değerli olurduk.biz anneyiz SSKdan önce doğum yapanda anne SSK’lı çalışanda anne bizede görün biz mağduruz  
 
EYT mağduru
31.12.2022 00:58
Hükümlü,askerlik,stajyer,ssk başlangıcı olan,herkes eytli oluyor.biz ssk önce doğum yapan kadınlar doğum borçlanması yapamıyoruz bizde anneyiz bizde mağduruz  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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