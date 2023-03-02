2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AKP'den Kızılay'ın çadır satışına ilk yorum. Yarım ağızla eleştiri geldi

AKP'den Kızılay'ın çadır satışına ilk yorum. Yarım ağızla eleştiri geldi

Depremin 3. gününde Kızılay'ın depremzedeler için AHBAP'a 2 bin 50 adet çadırı satması konusunda AKP kanadından ilk yorum geldi. AKP'li Bülent Turan "Kızılay keşke yardımları satmasaydı" dedi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 12:26
Takip Et

AKP'li Bülent Turan'dan Kızılay'ın çadır satışına ilk yorum

AKP'den Kızılay'ın çadır satışına ilk yorum. Yarım ağızla eleştiri geldi
+
Aa
-

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, depremin 3. gününde AHBAP'a çadır satan Kızılay'ı eleştirdi. Turan, "Kızılay bir devlet kurumu değil. Keşke böyle ağır ve acılı bir günde satış yapmasaydı" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Kızılay'ın deprem felaketinin yaşandığı bölgede çadır satması tartışmaları devam etti. AKP ve muhalefet partileri arasında sık sık tartışma yaşandı.

Muhalefetin Kızılay eleştirilerine yanıt veren Turan, "Kızılay, bir devlet kurumu değil, Kızılay, kendi tüzel kişiliği olan bir dernek" ifadelerini kullandı.

Turan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kızılay, bizim; tartışalım, eleştirelim fakat 154 yıldan beri bizim kurumumuz, en zor zamanda bu milletin yanında yer almış, özel kurumumuz. En zor zamanda milletin yanında yer almış özel bir kurumumuz, 1913'te kamu yararı kararı verilmiş. Şu an eleştirdiğiniz çadır şirketi, 1954 yılında kurulmuş bugünün konuları değil. Satsa neden satıyor, satmasa neden satmıyor denecek. Derdiniz başka, sizin kastınız, işiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Ancak net olarak söylüyorum, keşke afet sırasında böyle bir ağır ve acılı günde hiçbir satış yapmasaydı yapılmasaydı. Daha nasıl söyleyebilirim. Satarsan ne olur, işte bugün olduğu gibi, 4 milyon kişiye 3 öğün yemek veriyorsun bu konuşulmaz, satarsan ne olur 400 bin kişiye çadır vermişsin bu konuşulmaz, böyle Meclis'i ve kamuoyunu yoran gündeme vesile olursunuz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
1
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
2
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
3
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
4
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
5
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
6
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
7
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿NBA yıldızının 17 yaşındaki çocuğa silah gösterdiği ortaya çıktı
﻿NBA yıldızının 17 yaşındaki çocuğa silah gösterdiği ortaya çıktı
﻿NBA yıldızının 17 yaşındaki çocuğa silah gösterdiği ortaya çıktı
﻿Jesus'un eski takımı şike soruşturmasına takıldı. Şikeli maçların listesi ortaya çıktı
﻿Jesus'un eski takımı şike soruşturmasına takıldı. Şikeli maçların listesi ortaya çıktı
﻿Jesus'un eski takımı şike soruşturmasına takıldı. Şikeli maçların listesi ortaya çıktı
﻿Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri: Kritik atamalar
﻿Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri: Kritik atamalar
﻿Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri: Kritik atamalar
﻿Gastrit tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gastrit tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gastrit tedavi yöntemleri nelerdir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.