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Yardım kuruluşlarına güven anketi ortaya çıktı. Bilin bakalım en az güvenilen hangisi

MetroPOLL'ün, yardım kuruluşlarının güvenilirliğini sorduğu ankette Ahbap ilk sırada yer aldı. Deprem sonrasında çadır ve gıda satışı nedeniyle eleştirilen Kızılay, güvenilirliği en düşük kurum oldu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 17:16
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Yardım kuruluşlarına güven anketi ortaya çıktı

Yardım kuruluşlarına güven anketi ortaya çıktı. Bilin bakalım en az güvenilen hangisi
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MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi deprem sonrasında yardım kuruluşlarına bakış açısına dair anketin detaylarını paylaştı. 28 ilde, 23-28 Şubat tarihleri arasında tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 2 bin 1118 kişi ile yapılan ve 2.13 hata payı içeren ankete göre, Ahbap, Kızılay, AFAD, Babala ve İHH arasında en çok güvenilir olan kurum Ahbap oldu.

Katılımcılardan birden ona kadar kuruluşları vermeleri istenen ankette Ahbap ortalama 7.8 puan aldı.

Deprem sonrasında çadır ve gıda satışı nedeniyle eleştirilen Kızılay 5.9 puanla son sırada yer aldı.

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