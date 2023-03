Kızılay Başkanı Kınık yine çadır satışını savundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Eleştirilerin odağındaki Kınık, çadır satışını gayet doğal bir şeymiş gibi onaylarken, yurttaşların istifa çağrılarına kulaklarını kapamıştı.

“Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem” diyerek istifa etmeyeceğini açıklayan Kınık, sosyal medyasından kendi fotoğrafını paylaşarak “Yarışmayan bir insanı yenemezsin” demişti.

Komedyen Şahan Gökbakar'ın, Twitter hesabından Kınık’ın fotoğrafını “Sana kırmızı çok yakışıyor, yarışmayan adam. Huzur haklı pazarlar…” sözleriyle yaptığı paylaşıma Kınık'tan cevap gecikmedi. Kınık, çadır satışını savunurken kararın yasal olduğunu iddia etti. Kınık, “Atatürk’ün emri ile İsmet Paşanın onayı ile yapılan çadır satışları var” ifadelerini kullandı.

Kızılay Başkanı Kınık, Gökbakar'a şu ifadelerle tepki gösterdi:

“Şahan bey, bionuzda insan-baba-komedyen yazıyor, anlıyorum sizi size şöhret lazım.

Ben de insanım, babayım sizden farklı olarak dedeyim de ve üniversite hocasıyım.

Velev ki hata yapmış bile olsa bir insanı nefret objesi haline getirmek, tv ekranlarına resmini saatlerce sabitleyip linç duygusunu topluma yaymak, insanları tanımadığı bir insanın üzerinde tepinmeleri için kışkırtmak ne insanlığa ne babalığa sığar, ayrıca komik de değil.

“ATATÜRK’ÜN ONAYI İLE ÇADIR SATIŞI VAR”

Defalarca açıkladık, Kızılay kendisine gelen bağışları ve afet depolarında her ne varsa her şeyi depremzedeler için seferber etti, satmadı. Ahbap derneği Kızılay’ın afet ve insani yardım sektörünün ihtiyaçlarına makul şartlarda kaliteli tedarik sağlansın diye kurulmuş şirketlerinden alım yaptı, Kızılay da o para ile tekrar çadır dikiyor ve önümüzdeki günlerde onları da vatandaşlarımıza gönderecek zaten. Kızılay bu işi yeni de yapmıyor, Atatürk’ün emri ile İsmet Paşanın onayı ile yapılan çadır satışları var. Ekranlara çıkıp maalesef attığı imzaları unutan eski Kızılay Genel Başkanlarının ve Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı kararlarla yaptığı satışlar da var ki bunlar da yasal. Ha seleflerimizin yasal olmayan işleri de var, mesela kurup kurumu zarara uğrattıkları şirketler, ihmaller, suistimaller vs, zaten o konularda mahkemelerde yargılanıyorlar. Gözlerinin içine bakarak savunma hakkı vermediğiniz hiç bir insanı linç etmeyin, kul hakkıdır.”