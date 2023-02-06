﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı

7.7 ve 7.4 şiddetinde iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş ve civar illerde yollar depremden olumsuz etkilendi. Karayolları Genel Müdürlüğü depremden etkilenen yolların listesini paylaştı. Buna göre kapanan yollar şöyle;
Bahçe-Gaziantep Batı Kavşağı
Nurdağı-Narlı Otoyolu
Malatya-Gölbaşı
Malatya-Yazıhan
Adıyaman-Çelikhan ve Çelikhan-Sürgü
Hatay- Reyhanlı
Göksun- Kahramanmaraş Devlet Yolu
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