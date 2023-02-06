﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı

7.7 ve 7.4 şiddetinde iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş ve civar illerde yollar depremden olumsuz etkilendi. Karayolları Genel Müdürlüğü depremden etkilenen yolların listesini paylaştı. Buna göre kapanan yollar şöyle;

Bahçe-Gaziantep Batı Kavşağı

Nurdağı-Narlı Otoyolu

Malatya-Gölbaşı

Malatya-Yazıhan

Adıyaman-Çelikhan ve Çelikhan-Sürgü

Hatay- Reyhanlı

Göksun- Kahramanmaraş Devlet Yolu