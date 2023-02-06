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Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden dolayı hasar gören ve ulaşıma kapanan yolların listesini yayınladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 16:56
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Karayolları deprem nedeniyle kapanan yollar listesini açıkladı

Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
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7.7 ve 7.4 şiddetinde iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş ve civar illerde yollar depremden olumsuz etkilendi. Karayolları Genel Müdürlüğü depremden etkilenen yolların listesini paylaştı. Buna göre kapanan yollar şöyle;

Bahçe-Gaziantep Batı Kavşağı

Nurdağı-Narlı Otoyolu

Malatya-Gölbaşı

Malatya-Yazıhan

Adıyaman-Çelikhan ve Çelikhan-Sürgü

Hatay- Reyhanlı

Göksun- Kahramanmaraş Devlet Yolu

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