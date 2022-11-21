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Enner Valencia menajerini İstanbul'a yolladı: Fenerbahçe'den istedikleri şaşkınlık yarattı

Dünya Kupası açılış maçında Ekvador'un Katar'ı 2-0 yendiği maçın gollerini atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia'nın menajerinin İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturduğu ileri sürüldü.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 21:49
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Katar'da 2 gol atan Valencia Fenerbahçe'den neler istedi

Enner Valencia menajerini İstanbul'a yolladı: Fenerbahçe'den istedikleri şaşkınlık yarattı
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Menajer Vargas'ın yeni sözleşme istediği ve 3 yıllık imza, yılda 2 milyon euro garanti ücret, şampiyonluğa da 500 bin euro bonus talep ettiği öğrenildi. Menajerin Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğunu ileri sürdüğü Moussa Dembele ve Alfredo Morales için "Onlara bu kadar para verecekseniz bize de verebilirsiniz" dediği iddia edildi.

Fenerbahçeli yöneticilerin bunu kabul etmediği ifade edildi.

Vargas, Ekvador'da katıldığı bir televizyon programında da "Dünya Kupası’nda kazandığı tüm ekonomik ödülleri bağışlanacak. Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği Fenerbahçe'de. Enner Dünya Kupası'na odaklanmış durumda, bugün sadece milli takımı düşünüyor. Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz" dedi.

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