Enner Valencia menajerini İstanbul'a yolladı: Fenerbahçe'den istedikleri şaşkınlık yarattı

Menajer Vargas'ın yeni sözleşme istediği ve 3 yıllık imza, yılda 2 milyon euro garanti ücret, şampiyonluğa da 500 bin euro bonus talep ettiği öğrenildi. Menajerin Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğunu ileri sürdüğü Moussa Dembele ve Alfredo Morales için "Onlara bu kadar para verecekseniz bize de verebilirsiniz" dediği iddia edildi.

Fenerbahçeli yöneticilerin bunu kabul etmediği ifade edildi.

Vargas, Ekvador'da katıldığı bir televizyon programında da "Dünya Kupası’nda kazandığı tüm ekonomik ödülleri bağışlanacak. Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği Fenerbahçe'de. Enner Dünya Kupası'na odaklanmış durumda, bugün sadece milli takımı düşünüyor. Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz" dedi.