Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza geçirdi. Çamlı'nın çarptığı kişi 50 metre sürüklendi ağır yaralandı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Başkanı Ali Çamlı trafik kazası geçirdi. Çamlı’nın kullandığı cip ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçesine Bağlı Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın sürücüsü olduğu 38 AKA 095 plakalı cip ile elektrikli bisiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsünü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı ciple elektrikli bisikletin çarpışma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, ciple çarpışan elektrikli bisikletin havada savrulduğu ve yere düşen sürücünün yaklaşık 50 metre sürüklendiği görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.