Kayserispor prensipte anlaştığı ismi şehre getirdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Slovak futbolcu Laszlo Benes Kayseri'ye geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen 27 yaşındaki Benes'in bir yıllığına kiralanması konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Benes'in sağlık kontrolünün ardından kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayan imzayı atması bekleniyor.

