Kayserispor prensipte anlaştığı ismi şehre getirdi!

Kaynak: AA
Kayserispor prensipte anlaştığı ismi şehre getirdi!

Süper Lig'in köklü ekibi Kayserispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Laszlo Benes'i şehre getirdi. Anadolu ekibinin, başarılı oyuncu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Slovak futbolcu Laszlo Benes Kayseri'ye geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen 27 yaşındaki Benes'in bir yıllığına kiralanması konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Sacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaraylılar şoka girdiSacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaraylılar şoka girdi

o-002.jpeg

Dominik Livakovic transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İşte yeni takımı...Dominik Livakovic transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İşte yeni takımı...

Benes'in sağlık kontrolünün ardından kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Süper Lig'de yılın sürprizini duyurdular! Çağlar Söyüncü ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçelilere büyük şokSüper Lig'de yılın sürprizini duyurdular! Çağlar Söyüncü ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçelilere büyük şok

Beşiktaş yeni transferini açıkladı! Yıldız forvet imzayı attı: Taraftarlar havalara uçtuBeşiktaş yeni transferini açıkladı! Yıldız forvet imzayı attı: Taraftarlar havalara uçtu

İtalyanlar duyurdu! Süper Lig devi Lorenzo Pellegrini'yi istiyorİtalyanlar duyurdu! Süper Lig devi Lorenzo Pellegrini'yi istiyor

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini yine Portekiz'de buldu! Bizzat Jose Mourinho devreye girdiFenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini yine Portekiz'de buldu! Bizzat Jose Mourinho devreye girdi

Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Anlaşma an meselesiFenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Anlaşma an meselesi

Beşiktaş sezonu evinde açıyor! İlk maçta rakip EyüpsporBeşiktaş sezonu evinde açıyor! İlk maçta rakip Eyüpspor

Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!

Eski hakem geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu! Barış Alper Yılmaz'ın golünde faul var mı?Eski hakem geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu! Barış Alper Yılmaz'ın golünde faul var mı?

Son Haberler
WhatsApp dinlenebilir mu? Uzman isim açıkladı
WhatsApp dinlenebilir mu? Uzman isim açıkladı
Erdoğan'lı paylaşımlarıyla gündem olan altın varaklı avukat hakkında flaş karar!
Erdoğan'lı paylaşımlarıyla gündem olan altın varaklı avukat hakkında flaş karar!
Yeni kural ilk kez Premier Lig'de uygulandı
Yeni kural ilk kez Premier Lig'de uygulandı
Beşiktaş'ın Sancho ısrarının animasyonu yapıldı
Beşiktaş'ın Sancho ısrarının animasyonu yapıldı
Slot'tan duygusal Jota sözleri "Maç 2-2 olunca..."
Slot'tan duygusal Jota sözleri "Maç 2-2 olunca..."