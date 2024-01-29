Stat teröristleri maç başlamadan tuvaletlere saldırdı

Almanya 3. Ligi’nde yaşanan olaylar ülke basınında büyük ses getirdi.

3. lig takımı VfB Lübeck'in taraftarları Erzgebirge Aue stadyumunda taşkınlık yaptı.

Başlama vuruşundan önce Erzgebirg Stadı tuvaletlerinde ciddi hasar meydana geldi.

Aue'nin iletişim direktörü Robert Scholz yaptığı açıklamada, "Bu kadar körü körüne yıkıcılık karşısında şok olduk" ifadelerini kullandı.

Scholz şöyle devam etti: İyi bir ev sahibi olmaya çalışıyorsunuz ve konuklarınızın stadyumda kalmalarını mümkün olduğunca keyifli hale getirmeye çalışıyorsunuz.

Sonra da her şeyi bozan bazı iflah olmaz insanlar buluyorsunuz.

FC Erzgebirge konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacak.

Ev sahibi takım için sportif teselli ise maçı sonucu oldu.

Aue, düşme adayı Lübeck'e karşı maçı 2-0 kazandı.