Milli Takımın EURO 2024 elemeleri başladı

Tolga Atalay ve yardımcısı Kerem Korkmaz yönetimindeki kampın kadrosunda Trabzonspor'dan Mert Altıntop, Fenerbahçe'den İsmail Can Yerinde, Beşiktaş'tan Arda Azinyan, Galatasaray'dan Kaan Tüzün, Antalyaspor'dan Mümin Berk Turan, Alanyaspor'dan Mustafa Can Sarı, İstanbul Başakşehir'den Emirhan Erdem ve Kayserispor'dan Emre Küçükhüseyin bulunuyor.
eMillilerimiz, 16-17 Mart tarihlerinde eEURO 2024 finaline katılmaya hak kazanan 8 takımdan biri olabilmek için eleme grubunda ter dökecek.
İŞTE MİLLİ TAKIM KADROSU:
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