İl Güvenlik Kurulu Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla ilgili deplasman tribünü kararını açıkladı

Yaşanan deprem felaketlerinden sonra Fenerbahçe tribünleri yardımların ve arama kurtarma çalışmalarının yetersizliğinden dolayı hükümeti sorumlu tutarak ‘hükümet istifa’ protestolarında bulunmuştu.

Bu gelişmeler sonra Süper Lig kulüpleri peş peşe açıklamalar yaparak tribünlerde siyaset istemediklerini belirttiler. Kayserispor tarafı bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçında deplasman tarafına seyirci alınmamasını istemişti.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu aldığı karar gereğince; Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasına, misafir takım seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

Öte yandan, son 20 gün içinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişilerin ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar.





"FENERBAHÇE TARAFTARI GELMESİN" DEMİŞLERDİ

Hafta sonunda oynanacak maç öncesinde Kayserispor yönetimi Fenerbahçe taraftarının deplasmana gelmemesini istemişti.

Fotospor'un haberine göre Kayserispor’un hem Emniyet’e hem de TFF’ye başvuru yaparak, “Maça gelecek Fenerbahçe taraftarları arasındaki bazı kişilerin sporun içine siyaset karıştıracağı” uyarısında bulunacağı bildirilmişti.

Kayserispor yönetiminin hafta içinde ayrıca TFF’ye başvurarak Fenerbahçe taraftarının “Deplasman tribününe alınmamasını” isteyeceği de gelen bilgiler arasındaydı.