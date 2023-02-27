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Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu

Süper Lig'in erteleme maçlarında Beşiktaş ve Fenerbahçe mücadelelerinde 'Hükümet İstifa' tezahüratlarının yankılanmasının ardından Aziz Yıldırım'ın 2014'te yaptığı konuşması sosyal medyada tekrardan gündem oldu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 21:05
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım sosyal medyada viral oldu

Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
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Spor Toto Süper Lig'in erteleme maçlarında Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı, 'Hükümet İstifa' tezahüratı yaptı. Bunun üzerine Beşiktaş-Antalyaspor maçında polis, bazı Beşiktaş taraftarlarını gözaltına aldı.

2014'te Aziz Yıldırım'ın Mahmut Uslu ile katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşma tekrardan sosyal medyada olay oldu.

"BUNLAR OLAĞAN ŞEYLER"
Taraftarın bunları yapmasının doğal olduğu ve polisin müdahale etmemesi gerektiğini ifade eden Yıldırım; "Gezi Parkı ile ilgili 34. dakikada tezahürat yapıyorlar. Bunlar doğal hakları yani. Yapabilirler. Ben seçim kararı aldım. Bana 'İstifa Başkan' diye bağırdılar bu sene. Ben seçim kararı aldım. Seçime gidiyorum yani. Bunlar olağan şeyler. Bakın ben yine söylüyorum.
Yine yanıltıyorlar. Sayın başbakanı yanıltıyorlar. İnsanları Ak Parti ile karşı karşıya getiriyorlar. Nasıl getiriyorlar? Vali geliyor, müdahale ediyor tribünlere. Alıyor amigoları, toplantı yapıyor onlarla.
Bir bakan mesela. Amigoları topluyor. Toplantı yapıyor onlarla. Onlara bilet veriyor. Bunlar yanlış. Bunların bir yönetimi var. Sizin muhatabınız bunlar değil.
Siz stattaki ancak küfür ve hakaret içeren tezahüratlara ve içeriklere karşı çıkarsınız. Onun dışında olanlara bir şey diyemeyiz. 
'Hükümet İstifa' tezahüratının karşılığını alacağım derseniz, polisle müdahale ederseniz o tezahüratın ses daha çok artar. Bu toplum bilincidir. Fakat siz bir şey yapmazsanız takım gol attığı zaman o tezahüratı unutur taraftarlar. Gol attığı anda bırakır o işi. Kendi takımı ile uğraşır" ifadelerine yer verdi.

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