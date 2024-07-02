Sağlık Bakanlığı el değiştirdi. Fahrettin Koca gitti Kemal Memişoğlu geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Kemal Memişoğlu geleceği iddia edilmişti. Resmi Gazete'nin yayımlanması ile birlikte bu iddia gerçekleşerek yeni Sağlık Bakanı olarak Kemal Memişoğlu atandı.

AKP' günledir konuşulan kabine değişikliği bakan istifaları ile belli olmaya başladı. 31 Mart yerel seçimlerinin faturası kesilen bakanların sırasıyla istifa etmesi bekleniyor.

YENİ SAĞLIK BAKANI İÇİN EN KUVVETLİ İSİM MEMİŞOĞLU

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın bir süredir görevinden rahatsızlık duyduğu biliniyordu. Ankara kulisleri de Fahrettin Koca yerine atanacak ismin İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Kemal Memişoğlu olacağını konuşuyordu. 2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Memişoğlu'nun bakanlığı kesinlik kazandı.

KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Rizeli olan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu 1966'da Trabzon’da dünyaya geldi.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun oldu. 1995 yılında ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı.



2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti olan Memişoğlu, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.



Birçok hastanede görev alan Kemal Memişoğlu 06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak göreve başladı



Prof. Dr. Memişoğlu’nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunuyor. Evli olan Kemal Memişoğlu'nun 3 çocuğu bulunuyor.