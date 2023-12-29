Keçi sakalı bitkisi hangi rahatsızlıklara iyi gelir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hamza Özalkuş
Keçi sakalı bitkisi hangi rahatsızlıklara iyi gelir
Keçi sakalı bitkisinin yararları öğrenenleri şaşırtıyor. İşte detaylar...

Genellikle nehir kenarlarında, mezarlıklarda ve bataklık bölgelerde kendiliğinden yetişiyor. Keçi sakalı bitkisinin kökleri saçaklı ve sürünen bir kök. Derine indiği için oldukça sağlam bir yapısı bulunuyor. Gövdesi, yetiştiği bölgeye bağlı olarak 2 metreye kadar varabiliyor.

Ülkemizde Teke sakalı ve Ergeç Sakalı olarak da biliniyor. Nedeni keçi sakalını andırması. Folium pendulus Latinnce adı. Yani asılı ip yumağı manasına geliyor.

Asya ve Avrupa’da ılıman bölgelerde rastlanırken, bizde de Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülüyor. Yaprakları Haziran – Eylül arasında toplanıyor ve sonrasında kurutuluyor. Kurutma işleminin 40 derecenin üzerinde olmaması gerekiyor.

Çünkü bileşimindeki eterik yağları yok oluyor. Sadece köklerini güneş altında kurutmak gerekiyor.

KEÇİ SAKALI OTUNUN YARARLARI

Soğuk algınlıklarına karşı koruma sağlıyor.
Eklem iltihaplanması, eklem bozukluğuna yarar sağlıyor.
Bel ağrısı, gut, kas romatizması ve siyatik gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.
Mesane ve böbrek rahatsızlıklarında şifa veriyor.
Diş ve baş ağrılarını gideriyor.
Ateş düşürüyor.
İltihabı önlüyor. İdrar artırıyor, safra söktürüyor.
Romatizmalı hastalar üzerinde gerçekleştirilen araştırmalarda, içeriğinde keçi sakalı otu bulunan Rheummeda adlı damlanın romatizmal hastalıklara iyi geldiği biliniyor.

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