Örsan Öymen’den Kılıçdaroğlu’na yanıt. 13 yıldır kaybedilen tüm seçimlerde sırtınızdan mı bıçaklandınız?

CHP’de Genel Başkanlık yarışından çekilen Örsan Öymen, Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. Öymen, partinin 13 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybettiğini belirterek Hepsinde mi sırtınızdan hançerlendiniz?” dedi.

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
Örsan Öymen’den Kılıçdaroğlu’na yanıt. 13 yıldır kaybedilen tüm seçimlerde sırtınızdan mı bıçaklandınız?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayında yeterli imza toplayamadığı için adaylıktan çekilen Örsan Öymen, yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt verdi. Kurultay kürsüsünde konuşan Öymen, CHP’nin 13 yıldır seçim kaybettiğini belirterek, “Hepsinde mi sırtınızdan hançerlendiniz?” diye sordu.

Örsan Öymen konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“13 yıldır girilen tüm seçimler kaybedildi. Hepsinde mi sırtınızdan hançerlendiniz? 2019 seçimlerini zafer olarak ilan edemeyiz. 39 milletvekilini oyu yüzde 2-3’ü geçmeyen partilere hediye ettik. Anayasa değişikliğinde AKP ile işbirliği yaparlarsa sorumlusu kim olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Genel Başkan, solu hayırseverlik sanıyor. Sol düzeni değiştirmektir. AKP din devleti kuruyor ve biz buna karşı çıkamıyoruz.”

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