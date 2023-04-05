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İnce’den, Kılıçdaroğlu’nun ‘teklif’ açıklamasına jet yanıt. “Hiçbir teklif yapılmamıştır”

CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında katıldığı canlı yayında önemli bir açıklamada bulundu. İnce'den söz konusu açıklamalara jet yanıt geldi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 23:51
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Kemal Kılıçdaroğlunun teklif açıklaması sonra Muharrem İnceden jet yanıt geldi

İnce’den, Kılıçdaroğlu’nun ‘teklif’ açıklamasına jet yanıt. “Hiçbir teklif yapılmamıştır”
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Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye teklifte bulunulduğunu ancak İnce'nin kabul etmediğini duyurmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti, teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı.

Bana göre bize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak gibi hakkım yok benim. Ben Muharrem Bey'e böyle haksızlık yapmak istemem."

İNCE'DEN JET HIZIYLA 'TEKLİF' YANITI GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce şu satırları paylaştı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk.

Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır.

Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır."

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