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Kenan İmirzalıoğlu kızları için kesenin ağzını açtı! Milyonları gözden çıkardı 

Ünlü oyuncu ve Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, ailesi için kesenin ağzını açtı. Sık sık ev değiştirmesiyle gündem olan İmirzalıoğlu ikinci kızı doğduktan sonra daha büyük bir eve taşınma kararı aldı. Ünlü oyuncunun Beykoz'dan büyük bir villa baktığı öğrenildi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 09:30
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Kenan İmirzalıoğlu milyonları gözden çıkardı! Kızları için kesenin ağzını açtı

Kenan İmirzalıoğlu kızları için kesenin ağzını açtı! Milyonları gözden çıkardı 
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Kenan İmirzalıoğlu, ikinci çocuğu Leyla dünyaya geldikten sonra yeni bir ev aramaya başladı. Sinem Kobal'la evlendikten sonra Cihangir'de tek yaşadığı evden ayrılıp, Emirgan'a taşınan oyuncunun, sürekli ev değiştirmesi dikkat çekiyor.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre;Geçtiğimiz sene de Emirgan'dan Çengelköy'e giden İmirzalıoğlu'nun rotası bu defa genelde ünlü isimlerin tercih ettiği Beykoz'daki konaklar oldu.

Eşi Sinem Kobal, büyük kızı Lalin ve küçük kızı Leyla'yla mutlu bir tablo çizen oyuncu, ailesi ve ev çalışanları için büyük bir ev bakıyor. Kiralık villa baktığı ortaya çıkan İmirzalıoğlu'nun satın alabileceği de konuşuluyor. Oyuncunun, baktığı villanın kiralık bedeli 100 bin TL ile 500 bin TL arasında değişirken, satılık ise 50 milyon TL ile 150 milyon TL arasında olduğu söyleniyor. İmirzalıoğlu'nun Türkiye'nin birçok yerinde gayrimenkulleri olduğu biliniyor.
 

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