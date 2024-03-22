Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi 'şikeci' ilan etmişti. Fenerbahçe AKP Trabzon adayı Ahmet Metin Genç için savcılığa gitti

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi 'şikeci' ilan etmişti. Fenerbahçe AKP Trabzon adayı Ahmet Metin Genç için savcılığa gitti
Fenerbahçe Kulübü; AKP'nin Trabzon Adayı Ahmet Metin Genç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

AKP'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'a destek amacıyla düzenlenen basın toplantısında söylediği sözler Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmıştı.

Genç, "UEFA'nın sitesinde güncel olarak hâlâ Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?" demişti.

Bu sözlere ilk tepkiyi Beşiktaş Kulübü vermişti.

Fenerbahçe Kulübü de bugün yayınladığı açıklamayla Ahmet Metin Genç'e cevap verdi, hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Trabzonspor’un düzenlediği basın toplantısında Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç açıklamaları ile infial yaratmıştır.

Futbol üzerinden oy devşirmeye çalışarak siyasi rekabette kendisine avantaj sağlamaya çalışan Ahmet Metin Genç, Türkiye’nin en köklü camialarından ikisini hedef alarak, kazanmak için her yolun mübah olduğu bir anlayışla hareket etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin verdikleri kararları hiçe sayan bu anlayışı ile tehlikeli bir oyunun parçası olmakta ve açık bir şekilde FETÖ kumpası olan 3 Temmuz davamızla ilgili terör örgütünün argümanlarını kullanmaktadır.

Halkı kutuplaştıran ifadelerin sahibi siyasetçiye hatırlatmak isteriz ki;

Argümanlarını kullandığı terör örgütü, milli değerlerimizi hedef alan sayısız kumpası ülkemize yaşatmış, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimleri ile öncelikle devletimizin varlığına ve birliğine kast etmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef almıştır.

Bahsi geçen siyasetçinin açıklamaları hem 6222 sayılı Kanun hem de Türk Ceza Kanunu (TCK) açısından suç teşkil etmektedir.

Açıklamalar, aynı zamanda FIFA tarafından düzenlenen etik kurallara da aykırılık teşkil etmektedir.

Bu aykırılıklar çerçevesinde, konunun FIFA’nın gündemine gelmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun daha önceki emsal kararlarda göz önüne alındığında, ağır cezalarla karşı karşıya kalma riski yüksektir.

Tüm bunların ötesinde, gerçekleşen bu basın toplantısı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugüne kadar dile getirdiğimiz siyaset-futbol ilişkisindeki çarpıklığın en net göstergesi olmuştur.

Spor camiasının her zaman siyaset üstü bir noktada olması gerektiğini defalarca ifade etmeye çalıştık. Bu konudaki duruşumuzdan asla taviz vermemekle beraber, aynı hassasiyeti siyasetçilerin de göstermesi gerektiğine inanıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hakkımızda haddini aşan ifadelerle beyanatlar veren Ahmet Metin Genç hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuştur."

gjraaroxiaakefm.jpeg

gjrabnhxsaayzfa.jpeg

İlgili Haberler
Semih Kılıçsoy'u A Milli Takım'dan kimin gönderdiği ortaya çıktı. Almanya'dan gelen oyuncu kalsın diye yapmış
Hesaplara bugün yatıyor. Bakan açıkladı
Aziz Yıldırım topa girdi 90'a gönderdi. AKP'nin Trabzon adayına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasını işaret etti
Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye şikeci diyen AKP Trabzon adayının bir konuşması daha ortaya çıktı
Cem Küçük Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 'şikeci' diyen AKP'nin Trabzon adayına ateş püskürdü
Beşiktaş ayaklandı. AKP'li adaya çok sert 2010 2011 cevabı
AKP'nin Trabzon adayı Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şikeci ilan etti. Ali Koç'a 'Şov yapıyor' dedi
Son Haberler
Beşiktaş JK Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 1 nolu bildirisi: Fanatik Gazetesi'nin kulubümüzün tüm tesislerine ve etkinliklerine girişleri yasaklanmıştır Spor
Beşiktaş JK Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 1 nolu bildirisi: Fanatik Gazetesi'nin kulubümüzün tüm tesislerine ve etkinliklerine girişleri yasaklanmıştır
Dar evinizde sınırlı alanı genişletmek mümkün Gündem
Dar evinizde sınırlı alanı genişletmek mümkün
Rusya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi Ekonomi
Rusya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi
Mersin’de operasyon. 88 şahıs gözaltına alındı Gündem
Mersin’de operasyon. 88 şahıs gözaltına alındı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Bu küpeler başka küpe. Tüm bildiklerinizi unutun! Modaya uyum sağlıyor Teknoloji
Bu küpeler başka küpe. Tüm bildiklerinizi unutun! Modaya uyum sağlıyor
Kenya'da grevdeki sağlık çalışanları gösteri düzenledi Dünya
Kenya'da grevdeki sağlık çalışanları gösteri düzenledi