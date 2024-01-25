Sacha Boey Galatasaray'dan ayrılıyor. Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

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Sacha Boey Galatasaray'dan ayrılıyor. Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu
İstanbulspor maçında ağrıları olduğu gerekçesiyle oynayamayan Sacha Boey'in, Alman devi Bayern Münih ile anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sacha Boey sürpriz bir şekilde İstanbulspor maçı kadrosuna alınmamıştı.
Teknik direktör Okan Buruk; Fransız yıldızın ayağında ağrı hissettiğini açıklamıştı. Karşılaşmanın ardından Boey için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Alman devi Bayern Münih'in, Galatasaray'a 15 milyon Euro artı 5 milyon bonuslar içeren bir teklif sunduğu iddia edildi.
Sarı-Kırmızılı ekibin 25 milyon Euro talep ettiği, pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
Boey'in, Bayern Münih ile her konuda anlaştığı, kulüplerin el sıkışmasını beklediği öğrenildi.
Temmuz 2021'de 1 milyon Euro'ya Rennes'ten transfer edilen Sacha Boey'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 31 maça çıkıp 2790 dakika süre aldı ve takımına 2 gollük katkı verdi.

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