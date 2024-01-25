Sacha Boey Galatasaray'dan ayrılıyor. Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sacha Boey sürpriz bir şekilde İstanbulspor maçı kadrosuna alınmamıştı.

Teknik direktör Okan Buruk; Fransız yıldızın ayağında ağrı hissettiğini açıklamıştı. Karşılaşmanın ardından Boey için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alman devi Bayern Münih'in, Galatasaray'a 15 milyon Euro artı 5 milyon bonuslar içeren bir teklif sunduğu iddia edildi.

Sarı-Kırmızılı ekibin 25 milyon Euro talep ettiği, pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

Boey'in, Bayern Münih ile her konuda anlaştığı, kulüplerin el sıkışmasını beklediği öğrenildi.

Temmuz 2021'de 1 milyon Euro'ya Rennes'ten transfer edilen Sacha Boey'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 31 maça çıkıp 2790 dakika süre aldı ve takımına 2 gollük katkı verdi.