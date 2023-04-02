AKP’den Kerem Kınık’a tepki geldi ama nedeni çadır satışı değil

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar ile yaşadığı polemik ve kullandığı ifadeler üzerinden Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kınık'ın açıklamalarını alıntılayan Turan, "Allah aşkına "Şahancım" ne, "bulaşmak" ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" ifadelerini kullandı.

6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Kızılay’ın skandalları gündemdeki yerini korurken, Şahan Gökbakar ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın sosyal medya üzerindeki tartışmaları da devam ediyor.

İkili arasındaki en son tartışma Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel’in kaleme aldığı “Kerem Kınık’ı belgeler yalanladı” başlıklı yazı üzerine oldu.

Gökbakar, Ağırel’in yazısını alıntılayarak “Keremin mumu, Murat Ağırel’e kadar yanar. Afet anında, millet açıktayken Kızılaydan ÇADIR SATAN KEREM kendini Atatürk ve İsmet İnönüye iftira atarak savunmaya kalkmıştı. Yokmuş öyle birşey… ha bu arada noldu seni milletvekili adayı yapmıyorlar mı?” diye yazdı.

Kınık da Gökbakar’ın eleştirisine şu ifadelerle yanıt verdi:

"Şahancım ne güzel biz deprem bölgesinde sen Marmariste birbirimize bulaşmadan yaşamaya başlamıştık. Ama bu müfteri ifaden beni cevaba mecbur etti. Murat Ağırel’in yazısına cevabım aşağıda. Bu arada davetimiz baki gel depremzedelerimize birlikte hizmet edelim. Hem devletimiz ve gönüllüler sahayı çok hızlı toparladı ilk zamanlarda duyduğun endişeler de yok artık merak etme."

AKP: SADECE İŞİNİZE ODAKLANIN ARTIK

Tartışmaya dahil olan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kınık’a tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Allah aşkına “Şahancım” ne, “bulaşmak” ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!"