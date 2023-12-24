‘Kesik Hoyrat’, şampiyon yaptı

TRT 1’de ekrana gelen ‘Sen Türkülerini Söyle’nin 2. sezon şampiyonu, önceki akşam belli oldu. Cengiz Özkan, Öykü Gürman, İsmail Altunsaray, Aysun Gültekin ve Emre Yücelen’in jürisi olduğu programda yarışmacılar, 10 hafta boyunca hünerlerini sergiledi.

Turgay Başyayla’nın sunuculuğunu üstlendiği yarışmada adını finale yazdıran Ali Açıkyol, ‘Tükendi Nakdi Ömrüm’ü; Ömer Ahmet Turhan ise ‘Kesik Hoyrat’ı seslendirdi. İzleyenlere müzik ziyafetinin sunulduğu final sonunda 5 jüri üyesinden 3’ünün oyunu almayı başaran Ömer Ahmet Turhan, ‘Sen Türkülerini Söyle’nin 2. sezon şampiyonu olmayı başarırken 500 bin TL’lik ödülün de kazananı oldu.

Adına yakışır bir final oldu. Hem ekran karşısında izleyenler hem de stüdyodaki seyirciler müziğe doydu. Emeği geçenleri kutlarım.

*****

‘Aylan Bebek’e uluslararası ödül

Dün, Türk Sineması’yla ilgili yine gururlandıran bir haber aldım. Gazeteci Talat Atilla’nın yapımcısı olduğu ve başrolünü Wilma Elles ile paylaştığı ‘Aylan Bebek’, Uluslararası Paris Bridge of Peace Film Festivali’nde ‘En İyi Uzun Metraj Film’ seçildi.

41 ülkeden onlarca filmin katıldığı festivalde Türkiye, ‘Aylan Bebek’ filmi ile birinciliği elde ederken Macaristan, ‘The Devoted’ ile ikinci; İtalya ise ‘The Goat’ filmi ile üçüncü oldu. Ödüller, Mayıs 2024’te Cannes Film Festivali’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

‘Paris Uluslararası Altın Güvercin’ ödülünü kazanan filmin yönetmenliğini Ömer Sarıkaya yaptı. “Bu ödül, Türkiye’nin bağımsız ve bölünmez bütünlüğüne armağan olsun” diyen Talat Atilla’yı tebrik ediyorum. Nice ödüllere…

*****

Hazal Uzuner’den ‘Zeytin Çocuk’

Hazal Uzuner’in çocuklara çevre duyarlılığını köyde geçen bir yaz tatili öyküsüyle sunan ‘Zeytin Çocuk’ isimli yeni kitabı, Ayrıntı Yayınları’nın çocuk kitapları markası Dinozor Çocuk’tan çıktı.

Gülşah Alçın Özek’in resimlediği kitapta, Soma’nın Yırca Köyü’nde yok yere kesilen zeytin ağaçlarına karşı yürütülen mücadele bir çocuğun gözünden anlatılıyor.

İklim değişikliği, çevre bilinci ve toplumsal sorunlarla ilgili çocuklara yönelik kaleme aldığı kitaplarıyla tanıdığımız yazarın raflardaki yerini alan kitabı, Zeytin’in dedesi, köydeki amcaları ve teyzelerinin çabaları sayesinde mutlu sonla bitiyor.