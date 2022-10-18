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Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 10:23
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Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko Telegram’dan duyurdu. Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
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Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte bu sabah tekrar patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Kliçko, "Kiev'de sabah saatlerinde tekrar patlamalar oldu. (Kiev'in) Desnyan bölgesinde kritik altyapı noktasında tüm hizmetler yerinde. Daha fazla ayrıntı sonra verilecek." ifadelerini kullandı.

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