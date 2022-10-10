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BBC muhabiri patlamalara canlı yayında yakalandı. Kiev'den canlı yayın yapıyordu büyük panik yaşadı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, BBC muhabiri Hugo Bachega, Kiev'deki patlamalara canlı yayın sırasında yakalandı. BBC muhabiri, canlı yayında büyük panik yaşadı. İşte o anlar...

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 10:48
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BBC muhabiri Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki patlamalara canlı yayındayken yakalandı

BBC muhabiri patlamalara canlı yayında yakalandı. Kiev'den canlı yayın yapıyordu büyük panik yaşadı
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24 Şubat tarihinden beri devam eden Ukrayna- Rusya savaşında cumartesi günü çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ukrayna ordusu, Kırım ile Rusya'nın tek bağlantı noktası olan köprüyü bombaladı. Saldırı sonrası görüntüler dünya gündemine otururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu saldırıya nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu olmuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu sabah art arda patlamalar meydana geldi. Reuters'ın geçtiği bilgilere göre, 3 büyük patlama meydana geldi. 

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir BBC muhabiri Hugo Bachega, Kiev'deki patlamalara canlı yayın sırasında tanık oldu.

BBC muhabirinin yaşadığı o korku dolu anlar kameralara anbean yansıdı. 

Patlamalar esnasında Bachega, bölgedeki son duruma ilişkin canlı yayın bağlantısı gerçekleştiriyordu.

CANLI YAYINDA PANİK YAŞADI

BBC muhabiri Bachega, patlama seslerinin ardından mikrofonu bırakarak ekrandan uzaklaştı.

Görüntülerde, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu sırada Kiev'e düşen füze ve patlamaların sesini duyan muhabirin korkuyla bir anda yere doğru eğilip yayından çıktığı görülüyor.

Canlı yayın bağlantısı aniden sona erdirildi.

Rusya dün geceden bu yana Zaporijya, Dnipro ve Mykolaiv’e saldırılar düzenledi. Bu sabah da Kiev’de peş peşe patlamalar yaşandı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama meydana geldi.

Rusya ile Kırım'ı bağlayan Kırım Köprüsü'nün Ukrayna'nın bombalı saldırısıyla zarar görmesinden sonra Kremlin'in Kiev'i ağır şekilde bombalayarak intikam alacağı öne sürülmüştü.

Rus lider Putin'in emriyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombalar patladı. Şehirde 3 patlamanın yaşandığı ve binalardan dumanların yükseldiği öğrenildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Kent merkezinde çok sayıda patlama oldu" dedi. Öte yandan patlamaların ardından hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

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