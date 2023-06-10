Sokak röportajında mülakat isyanı 'Mehdi Eker’in göbek adını sordular'

Bir sokak röportajında konuşan bir kadın, Devlet Hava Yolları'na müfettişlik yardımcılığı sınavına girdiğini ve mülakatta kendisine eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in göbek adının ne olduğunun sorulduğunu iddia etti.

Sokak röportajında mülakat isyanı 'Mehdi Eker’in göbek adını sordular'

Siyaset bilimler mezunu olduğunu belirten kadın, bu sorunun adaletsiz ve saçma olduğunu söyledi.

İsyan eden kadın şunları söyledi “Sana bir şey söyleyeyim. Ben siyaset bilimler mezunuyum. Altı sene okudum. Sen bir sus. Ben Devlet Hava Meydanları müfettişlik yardımcılığı sınavına girdim. Bana Mehdi Eker’in göbek adı nedir diye mülakat sorusu sordu bu devlet. Sen geçeceksin bu işleri.”

Mehdi Eker kimdir? Göbek adı nedir?

Mehdi Eker, 1956 yılında Diyarbakır'da doğan bir siyasetçi, veteriner hekim ve akademisyendir. 2002-2018 yılları arasında AKP'de Diyarbakır milletvekili olarak görev yapmıştır. 2005-2015 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yapmıştır. 2018 yılında milletvekilliği sona erdikten sonra Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyesi olmuştur.

Mehdi Eker’in göbek adı “Mehmet”tir.

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