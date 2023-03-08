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Kılıçdaroğlu'ndan Yılmaz Özdil'e telefon

Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirterek CHP ve medya üzerine konuştuklarını açıkladı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 17:21
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Yılmaz Özdil'e Kılıçdaroğlu'ndan telefon

Kılıçdaroğlu'ndan Yılmaz Özdil'e telefon
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yılmaz Özdil sosyal medya sitesi Twitter üzerinden gerçekleşen görüşmeyi duyurdu.

Özdil, yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederek, CHP ve medya üzerine konuştuklarını belirtti.

Özdil, konuşmanın detaylarını anlatacak bir mecraya sahip olmadığını belirterek “Bir gün anlatabilme imkanı olduğunda cümleten anlatırım” diyerek konuşmaya dair başka bir detay vermedi.

Yılmaz Özdil’in yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

“Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti, Chp ve medya üzerine konuştuk, kendisine yürekten teşekkür ederim, neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim, bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım”

NE OLMUŞTU?

Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapan, ve yeni kurulan Sözcü TV'de de Genel Koordinatör görevini üstlenen Yılmaz Özdil, Sözcü TV'den ayrıldığını açıklamıştı.

 Özdil, köşe yazısında duyurduğu ayrılık yazısının sonunda şu sözleri kullanmıştı:

"Değerli patronumuz Burak Akbay'a söz verdiğim şekilde 'kurucu' görevimi tamamladım. Anadolu imbiğinden damıtılarak süzülmüş kulağa küpe lafımızdır… Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım.

Bundan sonrası, genel yayın yönetmenimiz Korcan Karar'ın liderliğinde seçkin haberci arkadaşlarımın."

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