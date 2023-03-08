8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözü umut oldu

Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözü umut oldu

Sokak röportajında bir vatandaşa Erdoğan’ın sözleri Kılıçdaroğlu’na ait gibi soruldu. Vatandaşın verdiği yanıtlar gündem oldu. Röportaj sonrası ise "Oy veren vatandaşların durumu bu" yorumları yapıldı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 13:04
Takip Et

Sokak röportajında anında fikir değiştiren vatandaş gündem oldu

Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözü umut oldu
+
Aa
-

Sosyal medyada yapılan sokak röportajları gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Kanal Dünya isimli Youtube kanalında bir vatandaş ile yapılan röportaj sosyal medyada gündem oldu.

Sokak röportajında vatandaşa Erdoğan’ın sözleri Kılıçdaroğlu’na ait gibi soruldu. 

Sokak röportajında muhabir, vatandaşa “Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. ‘Yeni kiliseler açmak için bütçe ayırdık’ dedi. Ne düşünüyorsunuz” diye sordu. 

Vatandaşın yanıtı ise "Maşallah, kendisi de kilisecidir zaten, Kılıçdaroğlu camiye giremez." şeklinde oldu.

“Muhabirin “Erdoğan demiş” sözleri üzerine vatandaş ise şu ifadeleri kullandı: 

"Açar, kötü bir şey değil ki, herkes hür yaşayacak, kiliseye girmek yasak değil girebilirsin, adam hizmet yapıyor, ne yapsın."

Vatandaşın Kılıçdaroğlu ve Erdoğan ile ilgili verdiği yanıtlar ise izleyenleri şaşırttı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
1
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
2
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
3
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
4
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
5
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
6
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.