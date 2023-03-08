Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözü umut oldu

Sosyal medyada yapılan sokak röportajları gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Kanal Dünya isimli Youtube kanalında bir vatandaş ile yapılan röportaj sosyal medyada gündem oldu.

Sokak röportajında vatandaşa Erdoğan’ın sözleri Kılıçdaroğlu’na ait gibi soruldu.

Sokak röportajında muhabir, vatandaşa “Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. ‘Yeni kiliseler açmak için bütçe ayırdık’ dedi. Ne düşünüyorsunuz” diye sordu.

Vatandaşın yanıtı ise "Maşallah, kendisi de kilisecidir zaten, Kılıçdaroğlu camiye giremez." şeklinde oldu.

“Muhabirin “Erdoğan demiş” sözleri üzerine vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Açar, kötü bir şey değil ki, herkes hür yaşayacak, kiliseye girmek yasak değil girebilirsin, adam hizmet yapıyor, ne yapsın."

Vatandaşın Kılıçdaroğlu ve Erdoğan ile ilgili verdiği yanıtlar ise izleyenleri şaşırttı.