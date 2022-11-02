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Kılıçdaroğlu: Baronlarla poz verenleri hapislerde çürüteceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Süleyman Soylu'yu hedef alarak ülkenin, uyuşturucu baronlarının hesaplaşma alanına döndüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "bana diyorsun ki 'ispatla'. İşte ispatladım. onurun varsa istifa edersin" dedi. Sözlerine "baronlarla poz verenleri hapislerde çürüteceğiz" diyerek sürdürdü.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 09:00
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Kılıçdaroğlu dün yaptığı sosyal medya paylaşımında "uyuşturucu baronlarıyla boy boy poz verenler hapislerde çürüyecek" dedi

Kılıçdaroğlu: Baronlarla poz verenleri hapislerde çürüteceğiz
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Kılıçdaroğlu önceki gün CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi kurucusu Hacer Foggo ile sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, videoda Türkiye'de kullanma yaşı iyice düşen uyuşturucu belasına dikkat çekerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. CHP lideri, "Türkiye'de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın 'okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız' palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu. 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur" dedi. 

Soylu, Emniyet ve Jandarma'nın yayın sonrası kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, ''Uyuşturucu paraları Türkiye'ye gelsin diye bir değil, birden fazla kanun çıkardılar. Uyuşturucu parasını davet edersen uyuşturucu baronunu da davet ediyorsun demektir. Ve nitekim öyle oldu. Davetiye çıkardılar'' dedi. İstanbul'un uyuşturucu baronlarının hesaplaşma alanına döndüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

'Bana diyorlar ki 'İspat' et. Ya siz bunları görmüyor musunuz? Sırtını mafyaya dayarsan zaten bunları göremezsin. Bana dönüp diyorsun ki 'İspatla'. İşte ispatladım, ne yapacaksın. Onurun varsa, şerefin varsa istifa edersin! Kara para akışını ivedilikle durdurmak lazım. Baronların da başını ezmek lazım. Bu pis işlerle, o baronlarla boy boy poz verenleri hapislerde çürüteceğiz. Hapiste albümlere bakarak yad eder, öyle kurumlara emir vererek kendini kurtaramaz. Kararlıyız, tepeden tırnağa uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız. CHP bir mücadele partisidir. Bu çağrım bütün yol arkadaşlarıma ve vatandaşlarımızadır. Sokaklarımızı, çocuklarımızı ve ailelerimizi korumaya hazırlanın. Bu alanda çok çetin bir mücadele vereceğiz.'

YENİÇAĞ MANŞETE BÖYLE TAŞIDI

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Maçkalı
2.11.2022 09:09
Beni de gardiyan yaparsan sana minnettar olurum para mara da istemem hani, yeter ki bu zat ve şurekasına Şehit Ali TATAR'ın sevdiği tūrkūleri bunlara sabah sporunda söyletip koşturayım o bana yeter😂  
 
Alper
2.11.2022 09:03
Herkeze kör kuruşun hesabını soracağız diye söz ver,belge ver,oyum o partiye .Sırf sözle olmaz,AKP verdiği sözleri tutmadı, gücü ele geçirince,kimse bi şey diyemiyor,belge şart  
 
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