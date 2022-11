Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: İradesi teslim alınmış adamsın. Mal varlığınla tehdit ediliyorsun. Soylu'ya ''işte ispatladım, onurun varsa istifa edersin'' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında canlı yayında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmalarında Erdoğan'a "İradesi teslim alınmış adamsın. Mal varlığınla tehdit ediliyorsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Polis Teşkilatı ve Jandarma Teşkilatı hakkında yaptığı "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar" iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sert sözlerle tepki göstermişti. "Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını yanına bırakmayacağız" diyen Bakan Soylu, “İspat etmezsen namertsin” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu konuşmasında bu ifadelere yanıt verdi ve "işte ispatladım, onurun varsa istifa edersin" diyerek çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bazı detaylar şöyle:

"85 MİLYONUN HUZURU İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Bütün vatandaşlarımıza sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Bütün çabamız bu ülkede huzur olsun. Her evin, her kentin, her köyün, her mahallenin huzura ihtiyacı var. Bu mücadeleyi yapmak için 'bize katılın' diyoruz. Bu talebi yüreğinde taşıyan 85 milyon insan var. 85 milyonun huzuru için mücadele ediyoruz.

"ADALETSİZLİK YAPMASINLAR"

Vefa Salman, Yalova Belediye Başkanımız. Bir ihbar gelir 'Yolsuzluk var' diye. Göreve başlar başlamaz ilk yaptığı iş gidip savcıya dilekçe vermek. Savcı soruşturma açar. Zaten şu anda bütün CHP'li belediyeler izleniyor. İzlensin, şikayetimiz yok ama adaletsizlik yapmasınlar.

VEFA SALMAN'IN GÖREVDEN ALINMASI

Kendisi ihbar ediyor, savcı alıyor dahil ediyor 'O da suçludur' diye. Talimatın nereden geldiğini biliyorum. O savcıya da söylüyorum. Dava açılıyor. Karar alınıyor, bilir kişiye gönderelim diye. Gitti, karar verdi bilir kişi. 'Vefa Salman'ın bir suçu yoktur' diye. Savcı itiraz ediyor. Aradan bir süre geçiyor, dava erteleniyor yeni bir bilir kişi atanıyor. Ankara'dan bir bilir kişi buluyorlar. Çekinmiyoruz, korkmuyoruz ki. Üç emekli Sayıştay denetçisi, yani TBMM adına denetim yapan bir kurumdan emekli olan üç kişiye bu görev veriliyor. Rapor veriyorlar hiçbir suçu yok. Göreve iade bekliyoruz, edilmiyor. Savcı itiraz ediyor. 'Bu bilirkişiler doğru kişi değildir' diye. Yetmedi bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BOYNUMUZU GİYOTİNE Mİ UZATALIM?"

Üçüncü bilirkişi yine geldi. Yine 'Suçu yoktur' diye rapor verdiler. Mahkeme yine göreve iade etmedi. Şimdi buradan AK Parti'ye geçmişte oy vermiş vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Bu karar adalete yakışıyor mu? 'Doğru karar vereceğiz ama bizi sürmekle tehdit ediyorlar' diye bilgiler geliyor. Bunun adı adalet oluyor yani adaletsizlik. Mahkeme salonunda arkadaşlarımız itiraz ediyorlar. Bu sefer 'CHP'liler mahkemeyi bastı' diyorlar. Mahkemeyi basmak değil, mahkemeyi ele geçirmişsiniz zaten. Saray iktidarı var orada. İstediğin talimatı verdiriyorsun. Boynumuzu giyotine mi uzatalım? Mücadelemizi sürdüreceğiz, Vefa Salman bizim onurumuz ve gururumuzdur.

TÜRK HAVA KURUMU'NUN OTELİ: "KİM ALIRSA BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

Türk Hava Kurumu kayyumlar tarafından yönetiliyor. İstanbul'da güzel bir oteli var kirada. Bu oteli ele geçirmek istiyorlar. Bununla ilgili süren bir dava var. Bu davayı arkadaşlarımız yakından izlesinler. THK bu ülkenin havacılık konusunda kurduğu ilk kurumdur. Var olan bütün kaynaklarını hortumladılar bir oteli kaldı, şimdi oteli de ele geçirmeye çalışıyorlar. O oteli kim alırsa onun burnundan fitil fitil getireceğim. Tam bir yağma düzeni. Sen o adaleti benim külahıma anlat.

ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI AKP'NİN VİZYON BELGESİ

Bir vizyon belgesi açıklandı. Bir cümle önemliydi. 'Gelin hep beraber bu vizyon belgesinin içini dolduralım' diye çağrı yapıldı. Bu ne demektir? 'Aslında bizim bir vizyon belgemiz yok, bize katkı verirseniz yeni bir vizyon belgesi yapalım' demektir. Bir siyasetçinin vizyon belgesi ortaya koyabilmesi için önce dünya tarihi bilmesi gerekir. Orta Doğu tarihi, kendi ülkesinin tarihini bilmesi lazım. Yok olan bir Osmanlı'dan genç bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl ortaya çıktığını bilmesi lazım. Bilimdeki ve teknolojideki gelişmeleri bilmesi lazım. Siz bir vizyon ortaya koyacaksanız bir gelecek perspektifi ortaya koyacaksınız bunları bilmek zorundasınız. Aynı zamanda bu ülkenin düşünce, bilim insanlarıyla bir araya gelmeniz lazım. Dünyanın gidişatını görmeniz lazım. Ne yapmamız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Tarımda, demokraside, sanayide, ileri teknolojide, sosyal yaşamda.. Hepsini bilmeniz gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Vizyon sahibi olabilmek için bu saydıklarım asgari koşullar. Ben arada bir Erdoğan'a çağrı yapıyorum yine yapayım. Eğer vizyonerliğin ne olması gerektiğini bana anlatmak istiyorsan senin televizyon kanallarında ben hazırım. Gel, gel, gel. Kaçma gel. Vizyon neymiş sana öğreteyim.

'İşim çok' falan. Malı götürmekte işi çok. Biraz paraya tamah etme, malı götüreceğin süreyi kıs gel karşıma çık seninle oturup 85 milyonun önünde tartışalım cesaretin varsa. Kendisine bir tavsiyem olsun. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni okusun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasal belgelerinden birisidir bu.

"İRADESİ TESLİM ALINAN KİŞİYE EN BÜYÜK DESTEK OLAN KİŞİ DE BAHÇELİ'DİR"

Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik bağımsızlığı tehlikede. Borç dileniyorlar. Düne kadar hakaret ettikleri insanların kapısına gidip yalvarıyorlar. Böyle bir tabloyu hiç yaşamamıştık. Dış politika egemen güçlerin kontrolünde olamaz. Hiç kimse unutmasın. İradesi teslim alınan kişiye en büyük destek olan kişi de Bahçeli'dir. Eğitim bir kişiye, bir aileye, ülkeye sınıf atlatan en önemli faktördür.

Üniversitelere perişan, eğitim sistemini felç ettiler. Bunlar çıkmışlar 'Vizyon belgesi açıklayacağız' diyorlar. Sen vizyonun ne olduğunu biliyor musun? Yüksek yetenek inşasının ne olduğunu biliyor mu acaba? Bilgi ekonomisine geçtik, ne olduğunu biliyor mu acaba? Hayatında duymamıştır.

Yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracağız dedik. Vizyon budur işte. Herkesin düşüncesine saygı. Farklı düşünce kadar değerli bir şey olmadığını tüm kainata anlatmamız lazım. Bir kişi farklı düşündü diye hapse atılır mı? Kuvvetler ayrılığı olmazsa olmaz. Toplumsal barışı sağlayacağız. 'Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm suç örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadele ödün vermeksiniz sürdürülecektir' cümlesi. Liyakat olmazsa devlet, adalet olmaz zaten. İşi ehline vereceğiz. Seçim yasasını değiştireceğiz dedik. Darbe hukukunu değiştireceğiz dedik. Darbecilerin getirdiği hukuku baş tacı ediyorlar. Milletin vekilini millet seçecek dedik.

"DARBE HUKUKU"

Şanlıurfa'dan bir AK Parti milletvekili çıkıp kürsüye çıkıp, 'Bu sorunlar vardır' demedi, diyemiyor zaten. Sebebi ne? Darbe hukuku... Ben bunu söylersem, genel başkanım beni listeye yazmazsa korkusu.

"DOLAR GÖNDERSEM DÜNYASI DERHAL DEĞİŞİR"

Sayıştay raporlarını makaslıyorlar. Planlama Teşkilatını kapattılar, yeniden inşa edeceğiz. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi, ekosistem hakkından da söz eder. Aile Destekleri Sigortası'ndan söz ediyoruz. Bütün bunların tamamını kendisine postayla göndereceğim. Okumasını isterim. Tamamını okusun, belki dünyası değişebilir. Değişir mi? Ama dolar göndersem, derhal!...

UYUŞTURUCU KRİZİ VE SÜLEYMAN SOYLU'YA YANIT: ŞEREFİN VARSA İSTİFA EDERSİN!

Dün akşam uyuşturucu salgını ile ilgili bir video paylaştım. Sokak Başka ülkelerden gelen mafya pisliklerini anlattım. Uyuşturucu paraları Türkiye'ye gelsin diye bir değil, birden fazla kanun çıkardılar. Uyuşturucu parasını davet edersen uyuşturucu baronunu da davet ediyorsun demektir. Ve nitekim öyle oldu. Davetiye çıkardılar.

Fotoraman 'İspatla' demiş. Hay hay, son birkaç ayda olan olayları hatırlayalım. Sırbistan'da kırmızı bülten ile aranan ülkenin en kanlı suç örgütü lideri Vukotiç İstanbul'da öldürüldü. Bunun İstanbul'da ne işi vardı? Çünkü İstanbul'u kendisinin yaşayabileceği bir mekan olarak görüyor. Kendisinin korunduğu bir mekan olarak görüyor, sırtımı siyasilere dayadım kimse bana bir şey yapmaz diyor.

Azerbaycanlı mafya lideri Elnur Gasimov, Ataşehir'de öldürüldü. İstanbul'un ortasında, AVM'lerde Gürcü ve İranlılar silahla çatıştılar. Bütün Türkiye izledi. Antalya'da bir başka mafya lideri 'Lotu quli' öldürülmüştü. Afgan baronları zaten İstanbul'da. Ortadoğu'nun en büyük uyuşturucu baronunu ise hapishaneden çıkarıp bıraktılar. Birileri devreye girdi, bir kararla dışarı bıraktılar.

Bana diyorlar ki 'İspat' et. Ya siz bunları görmüyor musunuz? Sırtını mafyaya dayarsan zaten bunları göremezsin. Bana dönüp diyorsun ki 'İspatla'. İşte ispatladım, ne yapacaksın. Onurun varsa, şerefin varsa istifa edersin!

Türkiye şu anda Avrupa'nın en büyük kara para aklayan ülkelerinin başında geliyor. Pisliğe battık, devlet çürümeye başladı. Kirli paralar kirli insanları şehirlerimize getirdi. Fotoroman için ifade edeyim, yeni fotoğraf fırsatları çıktı. Hiç kaçırmasın. Polislerimizi de sarayın pisliğini kapatmak için kullanmasın. O polisler benim canımdır.