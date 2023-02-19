Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle üniversitelerin bahar döneminde uzaktan eğitime geçmesine karar verildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin çok sert bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın.

Ayrıca YÖK’ü uyarıyorum; bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır! Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın.