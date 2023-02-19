20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum

Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada üniversiteleri kapatan iktidara çok sert bir çıkışta bulundu. Kılıçdaroğlu, "Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum" dedi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 22:49
Takip Et

Kılıçdaroğlu YÖK ve iktidara çok sert tepki gösterdi: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum

Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle üniversitelerin bahar döneminde uzaktan eğitime geçmesine karar verildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin çok sert bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın.

Ayrıca YÖK’ü uyarıyorum; bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır! Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
3
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
4
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
5
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
7
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿Ajaxlı Kudüs attığı golü Atsu'ya adadı
﻿Ajaxlı Kudüs attığı golü Atsu'ya adadı
﻿Ajaxlı Kudüs attığı golü Atsu'ya adadı
﻿Tatvan-Van karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı 
﻿Tatvan-Van karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı 
﻿Tatvan-Van karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı 
﻿Tottenham West Ham'ı rahat geçti
﻿Tottenham West Ham'ı rahat geçti
﻿Tottenham West Ham'ı rahat geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.