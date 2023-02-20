Kılıçdaroğlu talimatı verdi: CHP'li dört belediyeye deprem incelemesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da, CHP Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında ve uzmanlardan oluşturulacak bir heyetin kurulması talimatını verdi.

Oluşturulan bu heyet Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin depremde yıkılan yapılara ilişkin sorumluluklarını araştıracak.

HATAY'DA DÖRT BELEDİYEYE İNCELEME

Birgün'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremlerde CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin sorumluluklarının araştırılması için talimat verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 14 milyon yurttaşın etkilediği depremde 41 bin 156 yurttaş yaşamını yitirdi.

TALİMAT KILIÇDAROĞLU'NDAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde bulunan CHP'li 4 belediyenin sorumluluklarının tespiti için talimat verdi.

Kılıçdaroğlu'nun talimatına göre, CHP Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında konunun uzmanlarından oluşturulacak bir heyet, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarına ilişkin sorumluluklarının araştıracak.