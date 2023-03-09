Fikret Bila Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanırsa yapacaklarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masaya dönmesinin ardından Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

HALK TV yazaru Fikret Bila bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanırsa neler yapacağına, nasıl bir cumhurbaşkanı olacağına değindi.

Bila yazısında, Kılıçdaroğlu’nun partili cumhurbaşkanı olarak değil, tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak görev yapacağını işaretini verdiğini söyledi.

"Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansı oldukça yüksek" diyen Bila, Kılıçdaroğlu’nun kürsüye vedası ile sadece CHP’nin adayı olmadığını, 6 partinin ortak adayı olduğunu ve cumhurbaşkanı olduğunda da sadece 6 parti seçmeninin değil tüm Türkiye’nin cumhurbaşkanı olarak hareket edeceğinin mesajını verdiğini vurguladı.

“Kılıçdaroğlu’nun kucaklayıcı, kapsayıcı siyaset anlayışı, barışçıl, yumuşak üslubu, partizanlık yapmayacağının, Türkiye’yi yine uzlaşma içinde, parlamenter demokratik sisteme sağlıklı biçimde geçireceğinin göstergeleri” diyen Bila, “Dürüstlüğüyle bilinen Kılıçdaroğlu’nun çevresine ihale dağıtmayacağı da çok açık. Parayla pulla ilgisi olan bir lider olmadığı da biliniyor.” diye yazdı.

Fikret Bil yazısında, “Ayrıca uzmanlık alanı olan denetim mekanizmalarını harekete geçirerek Hazine’den beslenen şirketleri, dev büyüklükte ihaleleri sırayla kazanan şirketlere ödenen paraları, hırsızlıkla, yolsuzlukla rüşvetle edinilmiş ve yurtdışına kaçırılmış servetleri mercek altına alacağı, bu paraların Türkiye’ye getirilmesini, sorumlulardan yargıda hesap sorulmasını sağlayacağına da kuşku yok. Yine bu sistemin verdiği yetkiyle, iktidarın liyakat yerine biat ve sadakate göre devlet kurumlarına yaptığı atamaları iptal edip yerlerine liyakate göre atamalar yaparak devlet kurumlarını yeniden bağımsız ve özerk hale getireceği de bir gerçek.” İfadelerini kullandı.

“TARAFSIZ DÜRÜST BİR CUMHURBAŞKANI OLUR”

Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanacağına değinen Bila, “Geçiş dönemini en iyi şekilde yönetip, Türkiye’yi yeniden demokrasiye kavuşturacak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin yeniden inşa edilmesini sağlayacak bir cumhurbaşkanı olacaktır.” diye yazdı.

Ayrıca Bila, "HDP’nin ve aynı ittifakta yer alan sosyalist solun desteğiyle Kılıçdaroğlu, yüzde 55-60 bir oyla seçilebilir." dedi.

Yazısının sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

Hilesiz bir seçimi Kılıçdaroğlu çok rahat kazanır. Tarafsız, dürüst bir cumhurbaşkanı olur. Türkiye’yi demokrasiye geçirir. Yakınlarına ihale dağıtmaz. Hırsızlardan, yolsuzlardan, rüşvetçilerden hesap sorar. Kaçırılan paraları geri getirir. Yetimin hakkını korur.