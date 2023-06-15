Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu hangi gizli konuyu konuştu? Orhan Uğuroğlu açıkladı

Editör: Oğuz OK



28 Mayıs’tan sonra değişim rüzgarlarının estiği Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında Ankara Ahlatlıbel’de yapılan görüşme siyasetin gündeminde yer aldı.



FOX TV’den Gülşah İnce’nin haberine göre, ikili Ahlatlıbel tesisinin arka bahçesinde bir süre sohbet etti.



Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ise bu görüşmeden dikkat çeken bir detaya ulaştı. İkili cep telefonlarını binada bırakırken görüşmedeki gizli konunun ne olduğu ise merak konusu oldu.



Uğuroğlu, gizli konunun ne olduğuna ilişkin tahminlerini Twitter hesabından şöyle sıraladı:



- Lider değişiminin yol haritası mı?



- Kılıçdaroğlu ayrılacak mı?



- Ayrılık kurultayda mı, yerel seçim sonrasında mı?



- Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adayı İmamoğlu'mu?



- İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse "B" planı mı hazırlanıyor?



- Delege seçimi mi?

AHLATLIBEL’İN ARKA BAHÇESİNDEKİ GÖRÜŞMEDEN YANSIYANLAR

Bahçenin bitişiğinde golf oynayan vatandaşların ikiliyi golfe davet etmesine İmamoğlu, “Bir ön karar verdik. Genel başkanımız eşlik edebilir size.” yanıtını verdi.



İçlerinden birisinin, “Siz yaparsanız başkanım demediklerini bırakmazlar, gizli oynayın bence.” demesi üzerine ise İmamoğlu bu sefer, “Onun için genel başkanım başlasın. Ne yapayım, derim. Genel başkan yaptı, ben de onun için yaptım, derim.” dedi.







“BİR ÖN KARAR VERDİK” İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu’nun “Bir ön karar verdik” ifadesi dikkat çekerken golf oynayan vatandaşlar arasında yaşanan diyaloğun tamamı şöyle:



Ekrem İmamoğlu: “Bir ön karar verdik. Genel başkanımız eşlik edebilir size.”



Vatandaş: “Memnuniyetle, size de çok yakışır.”



E.İ.: “Yakışır, yaparız.”



Kemal Kılıçdaroğlu: “Denemiş zaten.”



E.İ.: “Bir, iki kez denedim. Onu anlatıyordum, müthiş bir rehabilitasyon dedim.”







İMAMOĞLU’NUN YORUMU

Görüşme sonrası tesislerden ayrılırken basın mensuplarına el sallayan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmazken gülerek çıkmaları dikkat çekti.



İBB Başkanı İmamoğlu daha sonrasında basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusuna, "Görüşeceğiz tabii, Genel başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey." dedi.







"DEĞİŞİM" MESAJI VERMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada değişimin önünü açacağını belirterek, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi sağlam götüreceğimi herkes bilsin." demişti.





İMAMOĞLU: DEĞİŞİMİ TOPLUM İSTİYOR

İmamoğlu da seçimlerin hemen ardından yayınladığı bir videoyla "değişim" mesajı vermişti.



İmamoğlu, “Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.