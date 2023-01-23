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Kılıçdaroğlu: Yeni bir sayfa açacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak "Yeni bir sayfa açacağız!" dedi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 22:47
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Kılıçdaroğlu: Yeni bir sayfa açacağız

Kılıçdaroğlu: Yeni bir sayfa açacağız
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Instagram hesabından paylaştığı videoda "yeni bir sayfa açma" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda da şu ifadeler yer aldı:

"Kavga etmeden, kin ve öfke duymadan, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veren yargıyı inşa ederek, devlette liyakati yeniden inşa ederek, inancı kimliği ve ne olursa olsun hiçbir evladımızın yatağa aç girmediği, Türkiye'nin her tarafında huzurun ve barışın olduğu bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Yeni bir sayfayı, güzel bir sayfayı açmak zorundayız. 6 liderin bir arada olmasının temel nedeni de budur. 6 lider bir aradayız. Hepimiz demokrasiyi istiyoruz...."

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Sorry
23.01.2023 23:34
Neden chp nin oyu%25 i aşamıyor.Sen istifa ettiğin gün %35 olur.  
 
Maçkalı
23.01.2023 23:23
Sayın Kemal bey Senden tek ricam, Maliye Bakanlığına çok yetki ver. Birde ne kadar hapishane varsa hepsini yık. Ne iş yaparak servet edindin ne vergi verdin bunu sor yeter söz milletin olsun.  
 
Uzay Fenercioğlu
23.01.2023 23:06
Kimlikler ve şablonlar üzerinden kurgulanan kaos siyaseti bitiyor. Herkesi kapsayan eşitlikçi, demokratik siyaset geliyor. Aday bellidir.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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