Kılıçdaroğlu'na yapılan pankart provokasyonuyla ilgili yeni gelişme

Toroslar Ülkü Ocakları, Kılıçdaroğlu'nun 27 Ocak'ta yapacağı Mersin ziyareti öncesinde Bahçeli'nin sözlerinin yazılı olduğu bir pankart hazırlamıştı.

Pankartta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da yüreğinin kaç okka ettiğini göreyim" sözlerine yer verilmişti.

Bahçeli ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın fotoğraflarının olduğu pankartlar ilçenin girişine ve ocak binasına asılmıştı.

BirGün'den Abidin Yağmur'un haberine göre, CHP tarafından Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan başvuru üzerine Ülkü ocakları tarafından asılan pankart kaldırıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

CHP Toroslar İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyenlerin karşısında, oyunlarını bozmak için kararlılıkla duran ve gerçekleri her zaman cesurca konuşan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etmek, gizlice ve sinsice pankart asan korkakların haddi değildir" denildi.

Söz konusu pankartların halkın tepkisine neden olduğunun belirtildiği açıklamada, pankartların aynı gün polis nezaretinde kaldırıldığı, pankartı hazırlayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Bahçeli'ye, "Teslim edeceksin yanındaki çocukları" ifadeleriyle seslenmişti.

Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'na, "Şayet yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim" cevabını vermişti.