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Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...

Gazeteci Uğur Dündar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek “Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrarı olmayacak bu seçimde; 'Altılı Masa'ya, kazanacak bir adayı önereceğine inanıyorum” dedi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 20:03
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Uğur Dündar: Kılıçdaroğlu'nun kazanacak bir adayı önereceğine inanıyorum

Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
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Gazeteci Uğur Dündar yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Dündar şu ifadelere yer verdi:

“Yurtseverliğini, iyi insanlığını, Cumhuriyet ve demokrasiye yürekten bağlılığını yakınen bilen bir gazeteci olarak Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrarı olmayacak bu seçimde; 'Altılı Masa'ya, kazanacak bir adayı önereceğine inanıyorum…”

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