Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...

Gazeteci Uğur Dündar yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Dündar şu ifadelere yer verdi:

“Yurtseverliğini, iyi insanlığını, Cumhuriyet ve demokrasiye yürekten bağlılığını yakınen bilen bir gazeteci olarak Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrarı olmayacak bu seçimde; 'Altılı Masa'ya, kazanacak bir adayı önereceğine inanıyorum…”