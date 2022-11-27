Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...

Gazeteci Uğur Dündar yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Dündar şu ifadelere yer verdi:
“Yurtseverliğini, iyi insanlığını, Cumhuriyet ve demokrasiye yürekten bağlılığını yakınen bilen bir gazeteci olarak Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrarı olmayacak bu seçimde; 'Altılı Masa'ya, kazanacak bir adayı önereceğine inanıyorum…”
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