Oğuzhan Uğur Kılıçdaroğlu programında yaşananları paylaştı. "Bir tanecik trol saldırısı yedik" demişti

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur’un kurucusu olduğu Babala TV'de Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu.

Aynı zamanda programın moderatörü de olan Uğur, 7 saat süren yayın sırasında yaşanan bir tartışmaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Uğur, yayınladığı videoya "Bay baaaay" notu düştü.

“İNSAN GİBİ YANINA GELDİM…”

Oğuzhan Uğur videoda, "Tehdit ediliyorum. Can güvenliğimden dolayı burayı terk ediyorum" diyen kişiye sosyal medya paylaşımlarını hatırlatıp şunları söyledi:

"Daha kulise çıkmadım arkamdan attığın tweete bak. İnsan gibi yanına geldim, 'canım kardeşim böyle tweetler atma' dedim... Sorulardan hangisi Kemal beyi yağlamak için soruldu?.. (Özür dilemesi üzerine) Senin özür dilemene ihtiyacım yok... At sloganını da git."

“20 SENE SONRA, EVLİLİK PROGRAMINDA TAKLA ATAN AMCA”

Uğur, 'troll' olarak tarif ettiği kişinin salondan çıkmasının ardından da "Bu arkadaşın herhangi bir partiyle alakası yok. Böyle arkadaşlar genelde severler. Kendi hayatlarında çok ilgi görmedikleri için burada görmeye çalışırlar. Yanına gittim arada... Buradaki AK Partili arkadaşlar üzerine alınmasın. Bu çocuğun AK Partili olduğunu düşünmüyorum. Böyle arkadaşlar vardır... Bunun 20 sene sonraki hali evlilik programında takla atan amca..." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Oğuzhan Uğur, önceki gün olayı, "M.A.M. 15. Bölüm tam 7 saat sürdü. İyi önlemler aldık ama bir tanecik trol saldırısı yedik maalesef. Nazarlık niyetine… Kendini rezil edip salonu terk etti sağ olsun" ifadeleriyle anlatmıştı.