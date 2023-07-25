Kılıçdaroğlu'ndan Parti Meclisi üyelerine sert çıkış: Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ' "Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı üç bakanlık ve MİT bize verilecekti" demişti.

Söz konusu açıklama bir anda siyaset gündeminin üst sıralarına yerleşirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ümit Özdağ ile aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı?" sorusuna, "Var" karşılığını vermişti.

Protokolde Özdağ'a İçişleri Bakanlığı dahil iki bakanlık sözü verip vermediği sorulan Kılıçdaroğlu, "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta" cevabını vermişti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINDA SERT ÇIKIŞ

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında imzalanan protokol CHP’nin Parti Meclisi üyeleri ile yapılan toplantıda da gündeme geldi. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Parti Meclisi üyelerinin protokolü ‘yerden yere vurduğunu’ yazdı. Saymaz, yazısında Kılıçdaroğlu’nun ise “Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız” şeklinde yanıt verdiğini söyledi.

İsmail Saymaz’ın köşe yazısında Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili şu sözleri yer aldı:

“Bugüne kadar protokolü açıklamadım. Bu iki lider arasındaki mahrem konudur. Benimle Özdağ'ı bağlar. Bu belgeyi parti arşivine koyacağım. Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim. İki seçim arasındaydım. Oyumuzu maksimum artıracak hamleler yapmaya çalışıyordum. Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor.”