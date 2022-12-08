Kırıkkale Yahşihan SYDV Geçici işçi alacak

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, Kırıkkale Yahşihan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV), Proje Eğitim Sorumlusu olmak üzere geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 16 aralık 2022 olarak belirtildi.



MÜRACAAT KOŞULLARI

*Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden, Formasyon almış olması şartı ile Fen-Edebiyat Fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olan ve sosyal projelerde tecrübe edinmiş kişiler olması,

*23-40 yaş aralığında ve bayan olması,

*Yahşihan İlçe sınırlarında en az 1 yıldır ikamet ediyor olması,

*Tercihen deneyim sahibi olması,

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

*Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel veya ruhsal hastalık ya da engellilik durumunun olmaması,

*Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

En son yapılan KPSS sınavından 60 puan ve üstü puan alanlar,

Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak,

*Alınacak personeller, Yahşihan Adem merkezinde yürütülecek olan Eğitim ve seminerlere

fiilen katılacak olup, aynı zamanda merkeze gelen vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarının

çözülmesine yönelik danışmalık ve rehberlik hizmeti verecektir. Ayrıca ihtiyaç ve

sorunların çözümüne yönelik vatandaşları ilgili birimlere yönlendirilecektir, vakıf mütevelli

heyetinin ve vakıf müdürünün vereceği işleri yerine getirecektir.

Kamu Personeli seçme sınavından 60 puan şartımı sağlayan en yüksek puanlı 5 aday

mülakata çağrılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2) Adli Sicil Raporu,

3) Aile hekiminden Sağlık raporu,

3) Mezuniyet diploması,

4) Dilekçe,

5) İkametgâh ilmühaberi,

6) Aile durum bildirimi,

7) KPSS sınav sonuç belgesi,

8) Daha önce çalışmış olduğu iş yerlerinden alınan belgeler- sertifikalar,

9) B sınıfı sürücü belgesi.