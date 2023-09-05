İstanbul'u sel verdu. Vali Davut Gül'den uyarı geldi

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağışa ilişkin paylaşımda bulunan Vali Davut Gül, vatandaşları uyardı.

İstanbul'un kuzeyini akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alan kuvvetli yağışlar nedeniyle kentin birçok yerinden sel görüntüleri gelmeye devam ediyor. Metro istasyonları, tüneller ve sokaklar sular altında kalırken, İstanbul Valisi Davut Gül, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı.

Gül, şunları kaydetti:

“Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır. Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim.”