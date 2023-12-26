Kirli Sepeti, seyircisini oturttu

Önceki akşam 13. bölümüyle ekrana gelen Kirli Sepeti (FOX TV), Pazar günleri için artık seyircisini oturtmuşa benziyor.

Dizi; Yargı, Teşkilat, MasterChef All Star gibi güçlü yapımlar karşında aldığı reyting başarısıyla dikkat çekiyor. Total’de 2., AB’de 4. ve ABC1’de 3. olan dizinin oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan, Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun performanslarıyla alkışı fazlasıyla hak ediyorlar.

Her bölümü ayrı keyif veren MED Yapım imzalı Kirli Sepeti’ni daha çok konuşacak gibiyiz.

‘Zemheri Ayazı’ kitabı çıktı

Şair ve televizyon programcısı Ahmet Kılıç’ın 2019 yılında çıkan ve pandemiye rağmen 2. baskısı yapılan ‘Zemheri Ayazı’ isimli şiir kitabı, aynı zamanda online satış noktalarında en çok satılanlar arasında yer alıyor.

‘Malatya’ya Gün Doğmadan’, ‘Sen Gidince’, ‘Mahallenin Cadısıymış’, ‘Zararına Sevdim Seni’, ‘Beceremedim’, ‘Yormayın Beni’, ‘Bana Kaldı’, ‘Dediler Ki Malatyalı’ gibi çok sayıda şiiri bestelenip farklı sanatçılar tarafından okunan Ahmet Kılıç’ın harika şiirlerinin yer aldığı kitabıyla tadına doyum olmayan bir şiir yolculuğuna çıkacaksınız. “Yürekten kaleme akan sızıdır ‘şiir’ ve ben yazılmamış her şiirin öksüz yanıyım” diyen şairin Arsine Yayınları’ndan çıkan kitabı, raflarda okurlarını bekliyor.

Ayrıca, şairin ismini gizli tuttuğu ve hazırlıklarını tamamladığı yeni kitabı da önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak.



‘Tarihin Arka Odası’ geri dönüyor

Türk Televizyon Tarihi’nin unutulmaz programlarından birisi olan ‘Tarihin Arka Odası’, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor.

‘Tarihin Arka Odası’nda Abdülhamid döneminden Cumhuriyet’e uzanan döneme ait ders kitapları, öğrenci karneleri ve pasoları, 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarına ait diplomalar, harf devrimi sonrasında yayınlanan alfabeler, broşürler ile uzun yıllar öncesinin okul sıraları, öğrenci önlükleri, karatahtalar ve tebeşirler gibi nostaljik hatıralar ele alınacak.

Murat Bardakçı ile Erhan Afyoncu’nun sunacağı program, yarın (27 Aralık 2023 Çarşamba) 23.30’da TRT 1’de canlı olarak yayınlanacak.