Kirli siyaset büyük rezalet

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklandıktan sonra ne yazılı medyanın, ne de radyo ve televizyonların görmezden geldiği Adalet ve Zafer partilerinin kurduğu ATA İttifakının adayı Sinan Oğan’ı tanırım.

Gerek Adalet Partisi lideri Dr. Vecdet Öz, gerekse Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ beni aradılar.

Flash Haber TV’de Perşembe akşamları hazırlayıp sunduğum Adalet ve Demokrasi programımıza çıkarmamı talep ettiler.

Aradım ve Oğan’ı 3 saat tek başına yayına çıkardım.

Tüm medya Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı aleyhine söylediği sözlerden alıntı yaptı, yayınlara çıkardı.

Oğan 28 Mayıs seçiminde yaptığı tüm eleştirileri yutup Erdoğan’a yandaş oldu.

Ve hakkında parasal iddialar hızla yayıldı.

Defalarca kendisini aradım ama bugüne kadar dönüş yapmadı.

Özdağ’a canlı yayında şöyle soruldu:

-“Sinan Oğan iktidardan ne aldı da destekledi? Sizin bu konu hakkında bir yorumunuz olur mu?”

Özdağ dedi ki;

-“Almıştır herhalde, almıştır herhalde…”

Veryansın TV’den Eray Çelebi, Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra satın aldığı varlığı sosyal medya hesabından şöyle açıkladı:

-“120 milyonluk lüks ev ve araziler…”

Oğan da bu iddialar için “iftira” yanıtını verdi.

Çelebi de şöyle meydan okudu:

-“Beni mahkemeye ver mahkemede hesaplaşalım.”

Çelebi’nin bu meydan okuması Yeniçağ web sayfasından günlerce manşetten haber oldu.

Sinan Oğan’ın sessizliğinin sürdüğünü dava açmayıp tekzip de göndermediğini öğrendim.

120 milyon lira yaklaşık 30 liralık dolar kurundan şudur:

-4 milyon dolar…

Oğan bu iddiaları sosyal medya hesabından yayınladı.

Ancak sosyal medya hesabından Oğan’a yanıt veren Eray Çelebi’de Sinan Oğan’ın Ankara Gölbaşı’nda satın aldığı arazi ve evleri tek tek listeleyerek 120 milyon liralık mülkü 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında satın aldığını vurguladı.

Haydi Sinan Oğan senin ve ailenin mal varlığını alım, satım tarihleri ile açıklayıver.

Şimdi gelelim Gökhan Zan vakasına.

Gökhan Zan’ı tanımam.

Ses kayıtları tek tek ortalığa döküldü.

Sözcü TV'nin yayınladığı ve zaman zaman Türkçe, zaman zaman Arapça konuşulan ses kaydında, Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AKP Hatay il binasından arandığı iddia edilen Zan'a, adaylıktan çekilmemesi için

-3 milyon dolar öneriliyor.

-5 milyon dolar için pazarlık ediliyor.

Pazarlıkta ilaveten TRT'de spor yorumculuğu ve Hatayspor’da sportif direktörlüğü gibi talepler de kayda giriyor.

Değerli okurlarım,

Siyaset Türkiye’de menfaat kapısı oldu.

Parasal iddialar İYİ Parti’ye de yöneltilmişti.

Ülkeye hizmet etme peşinde değil para ve rant peşindeki kirli insanlar siyaseti kirletiyorlar.

Ankara kulislerinde özellikle kamu ihalelerindeki rant rakamları inanılmaz iddialar olarak dikkat çekiyor.

Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yeğeni merhum Yahya Demirel, amcasının başbakanlığı döneminde hayali ihracattan yargılandı mahkûm oldu hapse girdi.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın bakanı İsmail Özdağlar bir ses kaydı nedeniyle Anavatan Partililerin oyları ile Yüce Divan’a sevk edildi, mahkûm oldu ve hapse girdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk iddiaları AKP döneminde 4+1 bakana yöneltildi, parsel, parsel iddiaları, Reza Zarrab ve Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki dosyalar kapatıldı.

“Yaparsa AKP yapar” sözü gerçek oldu.

AKP döneminde siyaset menfaat ve rezalet oldu.