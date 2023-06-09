Mahfi Eğilmez doların gerileme şartını açıkladı

TL’nin dolar ve euro karşısında yaşadığı değer kaybı sonrası iktisatçı Mahfi Eğilmez, yeni bir değerlendirme paylaştı.

Mahfi Eğilmez doların gerileme şartını açıkladı

Editör: Oğuz OK

Twitter hesabından paylaşım yapan Mahfi Eğilmez, "Bazı arkadaşlar mevcut faizi veri alarak USD/TL kurunun daha yüksek olması gerektiğini söylüyor." dedi.

Asıl yanlış olanın kur değil faiz olduğunun altını çizen Eğilmez, “Yanlışı görmezden gelip olaya bakarsanız kurun daha fazla artması gerektiğini düşünürsünüz. TCMB faizi normale yaklaştırmaya başlarsa kur geriler." görüşünü dile getirdi.

Bir takipçisinin "Normal faiz aralığı nedir hocam?" sorusuna ise "Enflasyon dolayında olması lazım." şeklinde yanıt verdi.

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