Ünlü Amerikan yatırım Bankası'ndan şok faiz ve dolar tahmini

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley Türk ekonomisiyle ilgili rapor yayımladı. O raporda TCMB'nin Haziran ayında 11,5 puanlık faiz artışına gideceğini öngördü. Bankanın dolar tahmini ise yıl sonu için 28 lira oldu.

Ünlü Amerikan yatırım Bankası'ndan şok faiz ve dolar tahmini

Amerika'nın ünlü yatırım bankası Morgan Stanley'den flaş bir faiz ve dolar tahmini geldi. Seçimlerin ardından Türk lirasında değer kaybı ve finansal koşullarda sıkılaşma beklediğini belirten kurum ekonomistleri, para biriminde dünkü kadar sert değer kaybı beklemediklerini, yıl sonu tahminlerinin 28 civarında olduğunu kaydetti.

FAİZDE ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası’ndan 2 yıldan uzun süre sonra ilk kez bu ay faiz artışı beklediklerini açıklayan kurum ekonomistleri, “Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasının ve TCMB yönetiminde beklenen değişikliklerin yapılmasının ardından politika faizinde normalleşme bekliyoruz. Para politikasında kademeli bir normalleşmenin tercih edileceğini düşünüyoruz. 22 Haziran’da gerçekleşecek toplantıda politika faizinin yüzde 8,5’ten yüzde 20’ye yükselmesini, ağustosta da yüzde 25’e çıkabileceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

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