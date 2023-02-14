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Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni yardım. "Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı"

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, depremzedeler için geçtiğimiz günlerde 200 bin TL nakdi bağış ve lojistik ihtiyaç yardımı sağlamıştı. Ünlü oyuncu 950 bin TL'lik yeni bir bağış daha yaptı. 

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:03
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Kıvanç Tatlıtuğ deprem bölgesi için bir bağış daha yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni yardım. ''Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı''
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Kahramanmaraş depremleri sonrasında kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer yandan da bölgede oluşan ihtiyaçların karşılanması hayati bir önem taşıyor. Gerek temel ihtiyaçlar gerek çadır gerekse mobil tuvaletler için çaba gösteren Haluk Levent'e ünlü isimlerden de yardım yağıyor.

 

"Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı" diyen Kıvanç Tatlıtuğ geçen hafta da 200 bin TL bağış yapmış, lojistik destek sağlamıştı.

Oyuncu depremzedeler için Ahbap’a bir bağış daha yaptı. Bu sefer de 950 bin TL daha bağışta bulundu. 
 

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