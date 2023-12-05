Kızıl Goncalar şaşırtacak mı?

Özcan Deniz ile Özgü Namal’ı buluşturan FOX TV’nin yeni dizisi Kızıl Goncalar, 18 Aralık’ta ekran yolculuğuna başlıyor.

Özgü Namal’ın uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşacağı diziyi merak edenlerden birisiyim. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (TRT 1), Ömer (Star TV), Safir (atv), MasterChef All Star (TV8) gibi güçlü yapımlar karşısında işi hiç de kolay görünmüyor ama her iki oyuncu da bir hayli süredir ekranlarda yok. Bu durum, reytinglere olumlu yansıyacak mı? Bekleyip göreceğiz.

Gold Film imzalı dizi, Doktor Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) çocukları nedeniyle yollarının kesişmesiyle başlayan olayları ekrana taşıyacak.

Altın Kafes umut vermedi

atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Altın Kafes, önceki akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Yapım, Yargı (Kanal D), Teşkilat (TRT 1), Kirli Sepeti (FOX TV) ve MasterChef All Star’ın (TV8) olduğu bir günde aldığı reytingle şaşırtmadı. Altın Kafes, Total’de 14., AB’de 23. ve ABC’de ise 20. sırada yer aldı. İzleyici kitlesini oturtan yapımlar karşısında işleri kolay değil.

Arc Film imzalı dizi, Onur (Aytaç Şaşmaz) ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist Zeynep’in (Şifanur Gül) kesişen hayatlarını ekrana getiriyor.

‘Şarkılar Bizi Söyler’e ne oldu?

Kanal D’de Cumartesi akşamları ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler, Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan program, farklı konseptiyle dikkat çekiyordu.

İlk bölümü 25 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan Poll Production imzalı yapım ile ilgili zaman zaman okurlarımdan ‘Ne zaman başlayacak?’ tarzında sorular geliyor. Şu an için Şarkılar Bizi Söyler’in yeni sezonuna dair henüz ulaştığım bir bilgi yok.

Geçtiğimiz günlerde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin bir araya gelmesi, programın takipçilerini heyecanlandırmıştı. Takipteyim.