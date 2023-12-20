Kızıl Goncalar umut verdi

FOX TV’nin uzun süredir merakla beklenen ve sezonun en dikkat çeken dizilerinden birisi olmaya aday Kızıl Goncalar, önceki akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Gold Film imzalı dizi, ekran yolculuğuna iyi bir giriş yaptı. Total'de 4.39 reytingle 6., AB’de 4.24 reytingle 3. ve ABC’de ise 5.29 reytingle 2. oldu. Gelecek için umut veren bu rakamları, ilerleyen haftalarda zirve veya oralara yakın bir yerlerde görebiliriz. Özgü Namal (Meryem), Özcan Deniz (Levent), Mert Yazıcıoğlu (Cüneyd) ve Erkan Avcı (Sadi Hüdayi), oyunculuk performansları ile sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. Ekranlar, Namal ve Deniz’i özlemiş.

Dizi, idealist bir doktor olan Levent ile muhafazakâr bir ailenin ferdi olan Meryem’in yollarının kesişme hikâyesini anlatıyor.

‘Öteki ve Ben’ çıktı

Yazar Yalın Alpay’ın yazdığı araştırma türündeki ‘Öteki ve Ben’ isimli kitabı, Karakarga Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

‘Öteki ve Ben’i okurken günlük sohbetlerimizde ya da kendi kendimize kalıp düşündüğümüzde aklımızdan geçenler konusunda yalnız olmadığımızı anladığımız gibi bulduğumuz ya da bulduğumuzu sandığımız yanıtlar dışındakileri ve diğer yanıtlara ulaşmak için alternatif yolları da görüyoruz.

Bu kitap; yaşama, ilişkilere, doğaya, insana, sanata bakış konusunun giderek daha çetrefilli hale geldiği post-truth çağında insan olmakla ilgili her türlü soruna dair yeni bir düşünce üretebilmek, var oluşla ilgili sorulara eklenen yeni sorulara kafa yormak ve tüm bunların anlamı üzerine düşünmek için eşsiz bir durak.

Talep dikkate alındı ama…

Engin Akyürek ve Demet Özdemir’i bir araya getiren Adım Farah’ın (FOX TV) final tarihi, kanalın fragmanlardaki tanıtımıyla açıklandı.

26 bölüm olarak anlaşılan dizi, ilk sezon Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyordu. İkinci sezona kötü bir başlangıç yapan Adım Farah’ın 19. bölümden itibaren (4 Kasım) yayın günü Cumartesi’ye alınmıştı. Oyuncuların hayranlarının ‘30 bölüme uzatılsın’ talebini dikkate alan kanal, dizi 25. bölümde eğer iyi bir reyting alırsa bölüm sayısını uzatacaktı ama olmadı.

Adım Farah, 30 Aralık Cumartesi akşamı 27. bölümüyle ekranlara veda edecek.