Kızılcık Şerbeti, 2023’e damga vurdu

Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan ‘sosyal medyada en çok konuşulan diziler’ listesi açıklandı.

Verilere göre, 2023 yılına Kızılcık Şerbeti (Show TV) damga vurdu. Dizi, senenin tam 4 ayı zirvede yer aldı. Onu sırasıyla her biri 2’şer ay ilk sırada bulunan Ya Çok Seversen (Kanal D) ve Bambaşka Biri (FOX TV) takip ederken Çöp Adam (Star TV), Emanet (Kanal 7), Tuzak (TV8) ve Yabani (FOX) de 1’er ay listenin ilk sırasına girmeyi başardı.

Bakalım, 2024 yılında hangi diziler bu listeye girecek? Takipteyim.

Ne Gemiler Yaktım’a ikinci şans

Ne Gemiler Yaktım (Show TV), yayınlandığı ilk bölümde uzun sürmeyeceğinin sinyallerini vermişti. ‘Ekran yolculuğu kötü başladı’ başlıklı yazımda, reytinglerde ilk 10’a bile giremeyen dizinin işinin hiç de kolay olmadığına vurgu yapmıştım. Öyle de oldu.

Pazartesi ekrana gelen dizinin aldığı kötü reytingler nedeniyle yayın günü değişti. 5. bölümü yayınlanacak Ne Gemiler Yaktım, 7 Ocak’tan itibaren artık Pazar akşamları izleyiciyle buluşacak. Gün değişikliği, aslında dizilere verilen ikinci bir şanstır.

Peki, bu işe yarar mı? Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti ve bir de sezona harika başlayan Survivor varken işi hiç ama hiç kolay değil.

Amerika’ya çıkarma yapacaklar

23-25 Ocak 2024 tarihleri arasında Content Americas kapsamında düzenlenecek ‘Turkish Drama Gala’nın detayları netleşti.

22 Ocak’ta Miami Beach’te bulunan Temple House’da gerçekleştirilecek galaya yayıncılar, dağıtımcılar, kanallar, yapımcılar, yazarlar, oyuncular, basın ve sektör yöneticileri dâhil olmak üzere Latin Amerika ve Türkiye’nin her yerinden isimler katılacak. Ayrıca gecede Binbir Gece’yle birlikte 2013’te Latin Amerika’ya adım atan Türk yapımlarının bölgedeki 10. yılı ve dünya genelindeki başarıları da kutlanacak.

Geceye Kardeşlerim (atv) dizisinin yıldızları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert’in yanı sıra Kızılcık Şerbeti’nin oyuncularından Barış Kılıç da katılacak. 3 ismi de tebrik ediyorum ama Koçak ve Cömert’e bir parantez açmak istiyorum. Genç yaşlarına rağmen ünlerinin okyanusları aşması ve o gece orada bulunacak olmaları takdiri fazlasıyla hak ediyor. Yolları açık olsun.