﻿Koca yürekli bankacılar!

Bugün koca yürekli bankacılardan bahsedeceğim…

Çocuğunu, ailesini bırakıp deprem bölgesine yardıma giden Yapı Kredi Gönüllüleri'ni anlatacağım.

Günlerdir bölgeye yardım için uykusuz çaba harcayan QNB Finansbank çalışanlarından…

Belindeki silahı teslim edip enkaz altına giren İş Bankası güvenlik görevlilerinden.

Ofiste veya şubede çalışırken bir gün lazım olur diye arama kurtarma eğitimi alıp enkaz yığınlarının altına giren Yapı Kredi Kurtarma Ekibi YAKUT'tan bahsetmek istiyorum.

Yine günlerdir seferberlik ilan eden Garanti BBVA, Denizbank, TEB çalışanlarından bahsedeceğim.

Çocuğunun kumbarasındaki parayı bile deprem bölgesine gönderen bankacılardan…

Hep yazıyoruz, söylüyoruz.

Bu sektördeki insan ve iş gücü kalitesi çok yüksek diye.

İşte tüm Türkiye'yi sarsan o büyük acıda çok profesyonelce organize olup bölgeye koşan, yardım elini uzatan bu insanlar…

Fotoğraftaki enkaz altında kurtarma çalışmasını yapan bir bankacı.

İstanbul'da bir banka şubesinde çalışıyor.

İsmi önemli değil. Çünkü kendilerine YAKUT adını veren ve tamamı Yapı Kredi çalışanlarından oluşan bu insanlar gerçek kahraman.

Türkiye bu büyük acıyı yaşarken bu güzelliği de gördü.

Bu yüzyılın depreminde bankalar büyük sınav verdi.

İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Denizbank, Alternatif, Şeker, TEB, Anadolubank hepsi seferber oldu.

Bu salı(yarın) ya da çarşamba günü tarihî bir yardım rakamını toplu açıklayacaklar.

Elbette bu yardımlar kayıpları geri getirmeyecek ama en azından kalanların yaralarını saracak.

Helal olsun size sevgili bankacılar.

İyi ki varsınız!